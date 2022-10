EU-Außenbeauftragte Peinlichkeiten in Serie – Kritiker empfehlen Josep Borrell „weniger laut" zu denken

Der EU-Außenbeauftragte fällt immer wieder durch unbedachte Äußerungen auf. Zuletzt schoss Borrell gegenüber Russland übers Ziel hinaus.

Der EU-Außenbeauftragte wird immer wieder für unbedachte Äußerungen kritisiert. (Foto: Reuters) Josep Borrell

Brüssel Josep Borrell ist vom Titel her Europas Top-Diplomat. Der EU-Außenbeauftragte hat es in den drei Jahren seiner Amtszeit jedoch immer wieder vollbracht, durch unbedachte Äußerungen in die Schlagzeilen zu gelangen. In Brüssel gilt der 75-jährige Spanier daher als „loose cannon“, der bei jedem Auftritt einen diplomatischen Zwischenfall auslösen kann.

Vergangene Woche war es wieder so weit, als Borrell in einer Rede vor jungen europäischen Diplomaten sagte: „Europa ist ein Garten. Alles funktioniert.“ Der größte Teil des Rests der Welt hingegen sei ein Dschungel, und der Dschungel drohe in den Garten einzudringen.

Die Empörung folgte auf dem Fuße. Autokratische Regierungen wie Russland und Iran nutzten die Steilvorlage, um Europa als neokolonialistisch zu brandmarken. Die Vereinigten Arabischen Emirate bestellten sogar den EU-Botschafter ein. Aber auch Partner wie der kanadische Uno-Botschafter Bob Rae sprachen von einer „furchtbaren Analogie“.