EU-Erweiterung Europa enttäuscht die Balkanstaaten

Brüssel Die Staats- und Regierungschefs der EU haben bei ihrem Treffen mit den Vertretern der Westbalkanstaaten keine Fortschritte in den Beitrittsprozessen beschlossen. Sie erreichten nicht die notwendige Einstimmigkeit, um mit Nordmazedonien und Albanien Beitrittsgespräche aufzunehmen und dem Kosovo Visaerleichterungen zu gewähren.

„Es tut mir sehr leid für die EU“, sagte Albaniens Ministerpräsident Edi Rama. Sie sei in keinem gesunden Zustand, da ein Land allein die Entscheidungsfindung blockieren könne. Bulgarien hatte aus innenpolitischen Gründen Fortschritte blockiert.

Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Serbien und Nordmazedonien drückte Rama seine Enttäuschung und seinen Frust darüber aus. „Ein Nato-Land kidnappt zwei andere Nato-Länder unter den Augen von 26 EU-Ländern, die nur ohnmächtig zuschauen“, sagte er.

Der bulgarische Ministerpräsident Kiril Petkow war anwesend, obwohl er am Mittwochabend ein Misstrauensvotum im Parlament verloren hatte. Er sagte den EU-Amtskollegen, dass er das Veto erst aufheben könne, wenn das Parlament in Sofia grünes Licht gebe. Er wird in den kommenden Tagen versuchen, eine neue Regierung zu bilden. Scheitert dies, gibt es Neuwahlen.

Dann werden Nordmazedonien und Albanien noch länger warten müssen, bis Bulgarien seinen Widerstand aufgibt. Eine breite Mehrheit der EU-Regierungen hatte sich ein anderes Ergebnis gewünscht, laut dem EU-Vertrag braucht es aber ein einstimmiges Votum, um Länder zu Beitrittskandidaten zu erklären.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ist mit dem Ergebnis unzufrieden und forderte, die EU müsse das Prinzip der Einstimmigkeit für einige Entscheidungen aufheben und sich „erweiterungsfähig“ machen.

Der SPD-Bundestagabgeordnete Josip Juratovic sprach von einem „absoluten Versagen“: „Die EU sendet ein ungutes Signal an die Ukraine und Moldau, wie ernst sie es mit der Beitrittsperspektive meint“, sagte er. Die Blockade durch Bulgarien sei undemokratisch und alarmierend.

Warnung vor Machtvakuum

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister (CDU), bedauerte die Entscheidung: „Das schadet der Glaubwürdigkeit der EU“, sagte er. „Der Beitrittsprozess beruht darauf, dass beide Seite ihre Zusagen einhalten. Es ist kaum zu vermitteln, dass der gesamte Prozess behindert wird aufgrund komplizierter Meinungsverschiedenheiten bezüglich der kulturellen und historischen Identität.“

Die EU-Institutionen wollen derweil weiter an Fortschritten arbeiten. „Die Gespräche mit Nordmazedonien und Albanien müssen unverzüglich aufgenommen werden – dies hat oberste Priorität“, sagte ein EU-Offizieller. „Die Arbeit an einer für beide Seiten akzeptablen Lösung für die verbleibenden bilateralen Fragen zwischen Bulgarien und Nordmazedonien wird mit äußerster Dringlichkeit fortgesetzt.“

Die Präsidentin des Kosovos, Vjosa Osmani, sagte, bösartige Akteure könnten das Machtvakuum auf dem Balkan füllen, wenn es die Europäische Union nicht tut.

