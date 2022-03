EU-Gipfel Europa in der Energiekrise: EU-Kommission erwägt Strompreisdeckel

Die EU könnte noch im März einen Plan für temporäre Preiskontrollen am Strommarkt vorlegen. 2027 soll Europa von russischen Energie-Importen unabhängig sein.

Die EU-Kommission will die Auswirkungen der vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise abdämpfen. (Foto: dpa) EU-Gipfel in Versailles

Brüssel, Versailles Die EU-Kommission erwägt, die Strompreise in Europa zu deckeln. Das geht aus einer Präsentation hervor, die Kommissionschefin Ursula von der Leyen den europäischen Regierungsspitzen am Donnerstagabend beim Gipfeltreffen in Versailles zeigte. Demnach prüft die EU-Behörde „Optionen für Sofortmaßnahmen zur Begrenzung der Ansteckungswirkung der Gaspreise auf die Strompreise“, etwa „vorübergehende Preisobergrenzen“.

Die Überlegungen sind Teil eines Maßnahmenbündels, mit dem die Kommission die Auswirkungen der vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise abdämpfen und Europa mittelfristig aus der Abhängigkeit von russischen Rohstoffimporten führen will.

Schon seit Längerem gestattet die EU nationale Preiskontrollen zugunsten von Haushalten und Kleinunternehmen. Sollte sich die Krise weiter verschärfen, wäre im nächsten Schritt eine europaweite Regelung möglich.

Die Kommission könnte schon Ende März einen entsprechenden Vorschlag vorlegen, kündigte von der Leyen an. Zugleich will die Behörde eine Taskforce einsetzen, um die Befüllung der Gasspeicher für den kommenden Winter zu planen und zu koordinieren.

