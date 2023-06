EU-Gipfel Scholz kritisiert China-Abhängigkeiten von Unternehmen

Mit ihrem Fokus auf China seien Unternehmen „sehr große Risiken“, sagt Scholz. Doch der Kanzler ist zuversichtlich, dass die Firmen es von sich aus ändern – anders als die EU-Kommission.

Brüssel Das „Derisking“, der Risikoabbau in den Wirtschaftsbeziehungen zu China, ist eine Strategie auf die momentan viele Politiker setzen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nutzte den Begriff im März, als sie eine neue Chinapolitik skizzierte. Im April schlossen sich Bundeswirtschaftsministerin Annalena Baerbock und US-Sicherheitsberater Jake Sullivan der Formulierung an.

Doch die Urheberschaft für den Begriff, zumindest im politischen Raum, kann ausgerechnet Olaf Scholz für sich beanspruchen – der Bundeskanzler, der eigentlich darauf bedacht ist, Spannungen mit China zu vermeiden. Schon im vergangenen November, kurz nach seiner ersten China-Reise als Regierungschef, sagte Scholz, was im Verhältnis zur Volksrepublik zu tun sei: „Resilienz stärken, Diversifizieren in unseren Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, Derisking, um es so zu sagen.“