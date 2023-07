EU-Gipfel Scholz will den Abbau von China-Risiken der Wirtschaft überlassen

Der Kanzler sieht die Verringerung der Abhängigkeit von China primär als Aufgabe der Unternehmen. Damit stellt er sich gegen die EU-Kommission und die US-Regierung.

Scholz sieht die Firmen in der Verantwortung, sich unabhängiger von China zu machen. (Foto: Reuters) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Brüssel Die Strategie des „Deriskings“, des Risikoabbaus in den Wirtschaftsbeziehungen zu China, erfreut sich großer Beliebtheit. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen skizzierte sie im März als Kernelement einer neuen Chinapolitik. Im April griffen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und US-Sicherheitsberater Jake Sullivan die Formulierung auf.

Doch die Urheberschaft für den Begriff, zumindest im politischen Raum, kann ausgerechnet Olaf Scholz für sich beanspruchen – der Bundeskanzler, der eigentlich darauf bedacht ist, Spannungen mit China zu vermeiden. Schon im vergangenen November, kurz nach seiner ersten Chinareise als Regierungschef, sagte Scholz, was im Verhältnis zur Volksrepublik zu tun sei: „Resilienz stärken, Diversifizieren in unseren Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, Derisking, um es so zu sagen.“