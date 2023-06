EU-Haushalt Von der Leyen gibt Souveränitätsfonds auf – fordert aber 66 Milliarden Euro von Mitgliedstaaten

Brüssel Als die USA vergangenes Jahr mit ihrem massiven grünen Subventionsprogramm IRA die Europäer aufschreckten, stellte sich Ursula von der Leyen an die Spitze der Gegenbewegung. Mit einem eigenen europäischen „Souveränitätsfonds“ für Zukunftsinvestitionen wollte die EU-Kommissionspräsidentin die amerikanische Kampfansage kontern.

Einige Monate später hat sie den Fonds überraschend verworfen. Bei der Vorstellung des überarbeiteten mittelfristigen Finanzrahmens (2021 bis 2027) am Dienstag erwähnte sie das Finanzpaket nicht mehr. Stattdessen sprach sie von „STEP“, kurz für „Strategic Technologies for Europe Platform“.

Dabei handelt es sich um eine sehr abgespeckte Variante der ursprünglichen Idee. Die Kommission will nun vor allem Mittel aus anderen Haushaltsposten umschichten, beispielsweise nicht abgerufene Hilfen für strukturschwache Regionen. Außerdem sollen die Mitgliedstaaten zusätzliche zehn Milliarden Euro bereitstellen, um bestehende EU-Programme wie den Innovationsfonds, InvestEU oder den European Defence Fund aufzustocken.

Die Investitionen seien nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken, sagte von der Leyen. Man wolle sich auf Projekte in den Bereichen Deeptech, Cleantech und Biotech konzentrieren.

EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn erklärte, man habe die Idee des Souveränitätsfonds umgeformt, um schneller zu sein. Man wolle sich nicht in Verhandlungen über einen neuen Fonds verzetteln, sondern stattdessen die bestehenden Programme nutzen. „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden“, sagte Hahn.

Kommission sucht Showdown mit den Mitgliedstaaten

Die Wettbewerbsfähigkeit ist eine von drei EU-Prioritäten, für die von der Leyen frisches Geld von den Mitgliedstaaten fordert. Für die zweite Priorität – Migration – veranschlagte sie zusätzliche 15 Milliarden Euro. Und drittens schließlich soll die Ukraine bis zu 50 Milliarden Euro erhalten, allerdings nicht alles direkt aus dem EU-Haushalt.

Insgesamt brauche die Kommission für die kommenden vier Jahre 65,8 Milliarden Euro von den Mitgliedstaaten, sagte von der Leyen. Das sei ein „absolutes Muss“. Die Behörde habe bereits Mittel umgeschichtet, repriorisiert und jeden möglichen Euro für die Ukraine mobilisiert. Allein für die Ukraine seien 30 Milliarden Euro geflossen, die bei der Aufstellung des Finanzrahmens 2020 nicht vorgesehen waren. Deshalb müsse man den Haushalt nun neu aufstellen.

Damit steht ein Showdown mit den Mitgliedstaaten an, die derzeit selbst einen Sparkurs fahren und wenig Bereitschaft zeigen, Geld nach Brüssel zu überweisen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Freitag in Luxemburg eine Aufstockung des EU-Budgets bereits abgelehnt. Allenfalls für mehr Unterstützung für die Ukraine zeigte er sich offen. Ähnlich argumentierten seine Finanzministerkollegen Bruno Le Maire aus Frankreich und Sigrid Kaag aus den Niederlanden.

Im Europaparlament gehen die Meinungen auseinander. Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner sagte, es sei genug Geld im EU-Haushalt. Nur ein Bruchteil der Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds sei bislang überwiesen, und auch der Großteil der Strukturmittel sei nicht abgeflossen.

Verständnis für die Kommission zeigte hingegen der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU). Der Mehrjährige Finanzrahmen der EU sei angesichts von Ukrainekrieg und Inflation „ausgequetscht wie eine Zitrone“, sagte er. „Allein mit dem Umschichten von Mitteln wird man nicht hinkommen.“

Kritik aus dem Europaparlament an Lindner und Le Maire

Der Konservative kritisierte die Reaktion der Mitgliedstaaten. Sie könnten nicht immer nur Nein sagen, sagte er. „Man kann nicht gleichzeitig eine handlungsfähige EU einfordern, ihr immer neue Aufgaben übertragen und sich dann wegducken, wenn es um die Finanzierung ebendieser Ausgaben geht.“

Auch der Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, forderte zusätzliche Mittel für den EU-Haushalt. Die Zukunft Europas dürfe nicht kaputtgespart werden, sagte er. Die EU stehe vor steigenden Sicherheitsausgaben und müsse sich als Industriemacht global behaupten.

Haushaltskommissar Johannes Hahn sagte, die 65,8 Milliarden Euro seien „nicht das Ergebnis einer artifiziellen Rechenoperation“. Wenn die EU ein ernst zu nehmender Akteur in der Welt sein wolle, brauche sie diese zusätzlichen Ressourcen. Eine EU-Beamtin sagte, die Zahlen seien sogar klein, wenn man sie damit vergleiche, was die Regierungschefs von der Kommission erwarteten.

Hahn betonte, man brauche eine Einigung mit Mitgliedstaaten und Parlament bis Mitte November, damit der Haushalt 2024 noch rechtzeitig beschlossen werden könne.

