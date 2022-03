EU-Innenministertreffen Verteilung von Geflüchteten: EU-Staaten uneins über verbindliche Quoten

Millionen Ukrainer fliehen in die EU. Doch wie sollen sie innerhalb des Staatenverbundes verteilt werden? Für eine schnelle Lösung fehlt offenbar eine Mehrheit.

Über zwei Millionen Ukrainer sind bislang in Polen angekommen. (Foto: dpa) Versorgung von Flüchtlingen in Warschau

Brüssel Angesichts der steigenden Zahl an Menschen, die aus der Ukraine fliehen, bekommt der seit Jahren schwelende Konflikt in der Europäischen Union über den Umgang mit flüchtenden Menschen neue Nahrung. Das wurde am Montag bei einem Treffen der EU-Innenminister zu diesem Thema klar.

Man erwarte etwa fünfmal so viele Flüchtlinge wie zu Zeiten der Jugoslawienkriege und dreimal so viele wie beim Syrienkrieg, sagte der für Migration zuständige EU-Kommissar Margaritis Schinas vor dem Treffen. Derzeit sind bereits fast vier Millionen Ukrainer in die EU geflüchtet, mehr als die Hälfte davon zuerst nach Polen. In Deutschland wurden bislang fast 270.000 ukrainische Flüchtlinge registriert.

Die Kommission hat einen Zehn-Punkte-Plan entwickelt, wie diese innerhalb der EU verteilt und integriert werden sollen, und schlägt ein gemeinsames Registrierungssystem vor. Generell soll sichergestellt werden, dass die Kinder die Schule besuchen können, die Erwachsenen einer Arbeit nachgehen können und dass es den nötigen Wohnraum für sie gibt.