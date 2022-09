EU-Kolumne Für einen weiteren Schuldenfonds ist es zu früh

Der IWF schlägt einen EU-Klimafonds vor, der mit gemeinsamen Schulden finanziert werden soll. Dabei ist noch nicht einmal die Rückzahlung der Coronaschulden geregelt.

Carsten Volkery ist Handelsblatt-Korrespondent in Brüssel. (Foto: Klawe Rzeczy ) Der Autor

Die EU-Schuldenregeln müssen reformiert werden, darüber sind sich Politiker und Ökonomen weitgehend einig. Inzwischen gewinnt die Debatte um den Stabilitäts- und Wachstumspakt an Konturen. Im Frühjahr hatten die Niederlande und Spanien einen ersten Vorschlag vorgelegt, im Sommer folgte die Bundesregierung mit ihrem Papier. Am Montag mischte sich nun auch der Internationale Währungsfonds (IWF) in die Diskussion ein.

Gemeinsam ist allen Beiträgen, dass sie mehr Flexibilität beim Schuldenabbau zulassen wollen. Daran führt angesichts der hohen Schuldenstände in mehreren EU-Ländern nach der Pandemie kein Weg vorbei. Die nationalen Besonderheiten sollen stärker berücksichtigt werden, sodass Regierungen nicht zu einem übermäßigen Sparkurs gezwungen sind, der eine Rezession herbeiführen könnte.