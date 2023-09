EU Mario Draghi soll Europa wettbewerbsfähiger machen

Kommissionschefin Ursula von der Leyen holt den ehemaligen EZB-Chef als Berater, um Reformvorschläge zu machen. Die Meinung des überzeugten Europäers wird nicht allen gefallen.

Der Italiener prägte in der Euro-Krise den berühmten Satz „whatever it takes“. (Foto: AP) Mario Draghi

Brüssel Über Mario Draghis Rückkehr auf die internationale Bühne wird seit Längerem gemunkelt, nun ist es so weit. Der ehemalige EZB-Präsident und italienische Regierungschef wird der neue EU-Sonderbeauftragte für Wettbewerbsfähigkeit. Er soll Vorschläge erarbeiten, wie Europa im Investitionsrennen mit den USA und China mithalten kann.

Europa werde „alles tun, was nötig ist“, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) in ihrer „State of the Union“-Rede am Mittwoch. Es war eine Anspielung auf Draghis berühmten Satz von 2012, als der damalige EZB-Chef mit dem Versprechen „whatever it takes“ die Finanzmärkte in der Euro-Krise beruhigte. Seit damals trägt Draghi den Spitznamen „Super Mario“.

Mit der Personalie ist von der Leyen eine echte Überraschung gelungen. Sie hatte den Italiener bereits Anfang des Jahres als EU-Sondergesandten für das „Global Gateway“-Projekt gewinnen wollen, mit dem die EU den Einfluss Chinas zurückzudrängen versucht. Damals hatte Draghi noch dankend abgelehnt.