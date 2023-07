EU-Personalie Vestagers Chefvolkswirtin gibt nach Macron-Intervention auf

Der Protest aus Paris gegen die neue Chefvolkswirtin der EU-Wettbewerbsbehörde hatte Erfolg. Dabei galt Fiona Scott Morton als Topexpertin.

Die Professorin hat in der Vergangenheit große Tech-Konzerne beraten. (Foto: wikimedia) Fiona Scott Morton

Brüssel Am Ende war der Druck zu groß. Die designierte Chefvolkswirtin der EU-Wettbewerbsbehörde, Fiona Scott Morton, wird ihren Posten im September nicht antreten. Angesichts des politischen Streits um die Ernennung einer Nicht-Europäerin habe sie entschieden, dass sie sich am besten zurückziehe, schrieb die US-Ökonomin am Mittwoch an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

In den vergangenen Tagen hatte es vor allem aus Frankreich scharfe Kritik an der Personalie gegeben. Am Dienstag mischte sich sogar Präsident Emmanuel Macron persönlich ein: Es sei „extrem besorgniserregend“ für das europäische Bildungssystem, wenn man keinen Europäer für den Job finden könne. Die USA oder China würden jedenfalls nicht auf die Idee kommen, einen Europäer für so einen Posten einzustellen.