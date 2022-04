EU-Reform Europa soll handlungsfähiger werden – hier sind 49 Vorschläge

Der Ukraine-Krieg könnte dazu führen, dass die EU größer und mächtiger wird. Doch dafür müsste sie sich ändern – eine Bürgerkonferenz schlägt radikale Reformen vor.

Durch die Beteiligung von EU-Bürgerinnen wie Antonia Kieper (r.) und Wiktoria Tyszka-Ulezalka will die EU-Kommission bürgernäher wirken. (Foto: dpa) Konferenz zur Zukunft Europas

Straßburg Vor gut einem Jahr bekam die Kölner Jura-Studentin Antonia Kieper auf ihrem Handy einen Anruf. „Wie stehen Sie zur EU?“, wollte der unbekannte Anrufer wissen. Sie legte nicht sofort auf, und so kam es, dass sie an diesem Wochenende bei der Konferenz zur Zukunft Europas in Straßburg sitzt.

Die Konferenz ist ein basisdemokratisches Experiment, welches sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen ausgedacht hat, um Bürgernähe zu demonstrieren. Acht Monate lang diskutierten 800 EU-Bürgerinnen und Bürger wie Kieper mit Abgeordneten und Kommissarinnen darüber, wie die EU handlungsfähiger und demokratischer werden kann.

Am Samstag beschloss die Konferenz in ihrer letzten Plenarsitzung 49 teils weitreichende Reformvorschläge. Unter anderem fordern die Teilnehmer, das Veto der Mitgliedsstaaten im EU-Rat in den meisten Fragen zu kippen.

Das Europaparlament soll künftig auch Gesetze vorschlagen können und die EU-Kommission erstmals Kompetenzen für Gesundheit und Bildung erhalten. Zudem sollen europäische Investitionen regelmäßig durch gemeinsame Schuldenaufnahme finanziert werden.

