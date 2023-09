 EU-Sanierungspflicht: Droht Eigentümern von Immobilien der Kostenschock?

Kaum ist das deutsche Heizungsgesetz verabschiedet, drohen Hausbesitzern bereits die nächsten Kosten durch die EU-Sanierungspflicht. Das Handelsblatt erklärt die Fakten zu der geplanten Richtlinie.

Viele Hausbesitzer fragen sich, welche Regeln und Kosten auf sie zukommen. (Foto: imago images/Sabine Gudath) Sanieren oder nicht?

Brüssel, Berlin Der Ärger mancher Hausbesitzer über das kürzlich vom Bundestag verabschiedete Heizungsgesetz hat sich noch nicht gelegt, da geht die Angst vor dem nächsten Kostentreiber um. In Brüssel wird über eine Reform der EU-Gebäuderichtlinie diskutiert, die auf die Energieeffizienz von Häusern abzielt. Viele Immobilienbesitzer werden sich mit der Dämmung ihres Hauses befassen müssen.

Kritiker sehen deutsche Immobilienbesitzer benachteiligt, da die Richtlinie auf die am wenigsten effizienten 15 Prozent der sanierungsbedürftigsten Häuser abzielt – und Deutschland bereits in der Vergangenheit in energieeffiziente Häuser investiert habe.

Andere fürchten sich bereits vor Sanktionen: Wohneigentum, das nicht eine gewisse Effizienzklasse erzielt, könnte künftig nicht mehr verkauft oder vermietet werden dürfen.

Über die Richtlinie verhandeln aktuell EU-Kommission, das Parlament und der Rat der Staats- und Regierungschefs. Wie genau sie am Ende aussieht, steht also noch nicht fest. Dennoch ranken um die neuen Vorgaben aus Brüssel bereits einige Mythen.

