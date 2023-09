EU-Schuldenregeln So sucht Lindner Verbündete bei der Reform des Stabilitätspakts

Christian Lindner kämpft beim Finanzministertreffen gegen die Aufweichung der Brüsseler Schuldenregeln. Dabei muss er noch einige Missverständnisse ausräumen.

Lindner will vor allem verhindern, dass Länder in der Währungsunion ungestraft hohe Schulden anhäufen können. (Foto: dpa) Christian Lindner (l.), sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire und die niederländische Außenministerin Sigrid Kaag

Santiago de Compostela Deutet sich bei den EU-Schuldenregeln etwa eine Einigung an? Wer Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire beim Finanzministertreffen am Freitag zuhörte, konnte den Eindruck gewinnen, dass sie gar nicht so weit auseinander liegen. Beide betonten die Notwendigkeit stabiler Staatsfinanzen und den hohen Investitionsbedarf für Innovationen. Beide bekräftigten auch, dass die Reform bis zum Jahresende stehen soll.

Lindner selbst merkte an, wie ähnlich die in Santiago de Compostela versammelten Minister klängen. Alle seien sich einig, dass verlässliche, realistische Regeln notwendig seien, sagte der FDP-Politiker. „Alle sprechen darüber, dass wir fiskalische Puffer wiederherstellen müssen. Und alle reden über die Notwendigkeit, Investitionen zu ermöglichen.“