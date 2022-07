EU-Taxonomie Europaparlament beschließt Ökosiegel für Gas und Atomkraft – Erleichterung in Energiebranche

Brüssel, Frankfurt Das Europaparlament hat das umstrittene EU-Ökosiegel für Gas und Atomkraft abgesegnet. Statt der für eine Ablehnung dieser Erweiterung erforderlichen 353 Abgeordneten votierten im Plenum in Straßburg lediglich 278 gegen den Rechtsakt zur sogenannten Taxonomie. Damit werden Gas und Atomkraft in der EU-Taxonomie nun als klimafreundliche Technologien eingestuft.

Die Taxonomie soll Anlegern an den europäischen Kapitalmärkten einen Leitfaden geben, welche Investitionen nachhaltig sind und welche nicht. Sie gilt als entscheidend für den grünen Umbau der Wirtschaft, weil sie dabei helfen soll, Kapital in nachhaltige Unternehmen und Projekte zu lenken.

Die Taxonomie selbst ist bereits seit Anfang des Jahres in Kraft. Nach dem Votum des Europaparlaments ist nun der Weg dafür frei, dass ab Januar 2023 auch Investitionen in Kern- und Gaskraftwerke als klimafreundlich vermarktet werden können. Im EU-Rat, in dem die 27 Mitgliedstaaten vertreten sind und der noch zustimmen muss, wird kein großer Widerstand erwartet.

Die Einbeziehung von Gas und Atomkraft war stark umstritten. Die Grünen im Europaparlament lehnten den Vorschlag der EU-Kommission geschlossen ab, auch in anderen Fraktionen war der Protest groß. Selbst Dutzende Konservative waren dagegen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der CSU-Parlamentarier Markus Ferber argumentierte, es sei unbestritten, dass Gas und Kernenergie als Brückentechnologie gebraucht würden. Deshalb müsse man sie aber nicht gleich als nachhaltig einstufen.

>> Lesen Sie hier: Zehn europäische Energieminister schlagen Alarm – Europa soll wieder auf Atomkraft setzen

Der Ukraine-Krieg hatte den Gegnern ein weiteres Argument an die Hand gegeben: Die Förderung von Gaskraftwerken helfe letztlich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, hatte der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss gewarnt. Je mehr Geld in Gaskraftwerke fließt, desto mehr Gas würden diese verbrauchen. Bislang bezieht Europa den größten Teil seines Gases aus Russland. Wie schnell es durch Flüssiggaslieferungen ersetzt werden kann, ist noch unklar.

Bundesregierung hat sich gegen den Vorschlag gestellt

Die EU-Kommission hatte den ergänzenden Rechtsakt zur Taxonomie an Silvester 2021 vorgelegt. Sie war damit Deutschland und Frankreich entgegengekommen, deren Wirtschaften stark von Gas beziehungsweise Atomkraft abhängen.

Inzwischen hat sich die Bundesregierung gegen den Vorschlag positioniert, die Mehrheit im EU-Rat gilt dennoch als sicher. Nur eine Hürde gibt es noch: Österreich und Luxemburg wollen vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Ergänzung klagen.

In der Finanzbranche wird begrüßt, dass nun Klarheit über die Taxonomie herrscht. Allerdings gibt es die Sorge, dass das Ökosiegel dadurch entwertet wird, dass die nicht nachhaltigen Brückentechnologien nun einbezogen werden. Die Glaubwürdigkeit der Taxonomie würde beschädigt, meint Volker Brühl vom Thinktank Center for Financial Studies in Frankfurt. Das sähen auch viele Fondsmanager so.

Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI, sagte, seine Branche könne und wolle nicht bewerten, ob Atomenergie und Erdgas als nachhaltig oder nicht nachhaltig anzusehen seien. „Wir sind aber der Auffassung, dass sich die EU-Taxonomie strikt an wissenschaftlichen Kriterien orientieren sollte, um die weltweite Verbreitung nachhaltiger Geldanlagen zu erleichtern“, sagte er. „Da die Taxonomiefähigkeit von Atomenergie und Erdgas nicht nur politisch umstritten ist, sondern auch wissenschaftlich, hätten wir es besser gefunden, wenn sich das Parlament gegen eine Aufnahme in die Taxonomie entschieden hätte.“

Die Energiebranche atmet hingegen auf. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hatte vor der Entscheidung gewarnt, dass ohne den Beschluss die dringend notwendigen Investitionen in die Energieinfrastruktur teurer würden. Dank des Ökosiegels können Energiekonzerne Anleihen zu günstigeren Zinsen ausgeben.

Auch können sie leichter Kapital am Aktienmarkt sammeln, weil ESG-Fonds weiter ihre Papiere kaufen dürfen. Diese Fonds dürfen nur in nachhaltige Firmen investieren.

Die Taxonomie gilt als entscheidender Hebel, um das Wachstum der grünen Investitionen in Europa zu beschleunigen. In den vergangenen fünf Jahren hat sich laut einer Studie von New Financial der Kapitalmarktbereich „Green Finance“ in Europa bereits verfünffacht. Allein im vergangenen Jahr wurden 311 Milliarden Euro für grüne Finanzierungen gesammelt.

Das Wachstum der grünen Investitionen müsse sich noch deutlich beschleunigen, wenn die EU ihr Ziel der Klimaneutralität für 2050 erreichen wolle, heißt es in der Studie. Bisher machen sie erst zwölf Prozent der gesamten Kapitalmarktaktivitäten aus. Der größte Teil des „grünen“ Kapitals, 95 Prozent, wird demnach durch Anleihen und Kredite generiert. Der Aktienmarkt spielt bislang eine geringe Rolle.

Mehr: Nicht nur privates Kapital – Wie die EU-Taxonomie auch Steuergeld umleitet