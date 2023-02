EU-Ukraine-Gipfel Kiew verlangt Sicherheitsgarantien – doch die Europäer zögern

Die Ukraine hofft auf einen raschen Beitritt zur Europäischen Union – und dringt auf weitreichende Sicherheitszusagen. Das geht vielen EU-Staaten zu weit.

Die EU-Kommissionspräsidentin ist samt 15 Kommissaren in das Kriegsland gereist. (Foto: dpa) Von der Leyen beim Eintreffen in Kiew mit Wolodimir Selenski

Brüssel EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist mit einem klaren Bekenntnis zum EU-Ukraine-Gipfel gereist. Als sie am Donnerstagmorgen am Kiewer Bahnhof eintraf, zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs und dieses Mal in Begleitung von 15 ihrer Kommissare, verkündete sie: „Wir sind zusammen hier, um zu zeigen, dass die EU so fest wie eh und je zur Ukraine steht.“

Ein Gipfel in Kriegszeiten und unter hohem Risiko – das allein ist ein Signal dafür, wie eng die Beziehungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union geworden sind. Doch von der Leyen will es nicht bei Symbolik belassen. Für den Gipfel in der ukrainischen Hauptstadt, der am Freitag offiziell beginnen soll, bringt sie konkrete Hilfszusagen mit.