EU-Verordnung Fluggastrechte bei Verspätung: Wann haben Sie Anspruch auf Entschädigung?

Flugausfälle sind ärgerlich und können auch finanziell teuer werden. Dennoch besitzen europäische Fluggäste einen besonderen Anspruch und Rechte auf Entschädigung.

Die EU-Verordnung 261/2004 regelt, wann Fluggäste Entschädigungszahlungen geltend machen können und auf welche Zahlungshöhen sie Anspruch haben.

Um Ihre Rechte geltend machen können, müssen Sie einige Regelungen beachten. Wie ist der Ablauf, wenn es zu Verspätung kommt und wie viel Geld bekommen Sie zurück? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Fluggastrechten.

Fluggastrechte bei Verspätung: Was ist als Erstes zu tun?

Wichtig ist zunächst, die Airline zu kontaktieren und Ansprüche geltend zu machen. Bewahren Sie Belege für Hotel, Taxi- oder Verpflegungskosten aufgrund von Verspätung, Ausfall oder Nichtbeförderung auf, rät das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ). Zudem ist es demnach empfehlenswert, sich die Verspätung schriftlich vom Bodenpersonal der zuständigen Fluggesellschaft bestätigen zu lassen.

Für wen gilt die Fluggastrechte-Verordnung?

Die Verordnung gilt für Flugreisende, deren Flug in der EU startet. Zudem gilt sie nach Angaben der Verbraucherzentrale für Flüge von einer Fluggesellschaft mit Sitz in der EU, die in einem EU-Mitgliedsland landen.

Wann habe ich Anspruch auf Entschädigung?

In folgenden Fällen können Flugreisende einen Ausgleich fordern und haben Anspruch auf eine pauschale Entschädigung für die verlorene Zeit:

Verspätungen um mehr als drei Stunden

um mehr als drei Stunden Annullierung eines Fluges

eines Fluges Ausfall der Beförderung wegen Überbuchung

Der Flug darf dem EVZ zufolge zudem maximal drei Jahre zurückliegen.

Wie hoch ist die finanzielle Entschädigung?

Die Entschädigungshöhe ist unabhängig vom Ticketpreis und richtet sich nach der Flugdistanz. Je nach Streckenlänge beträgt sie dem EVZ zufolge zwischen 250 und 600 Euro pro Person: bei Kurzstreckenflügen (bis 1.500 km) 250 Euro, bei Mittelstreckenflügen (zwischen 1.500 und 3.500 km) 400 Euro und bei Langstreckenflügen (ab 3.500 km) 600 Euro.

Wann muss ich von einem Flugausfall erfahren, um Anspruch auf Entschädigung zu haben?

Der Anspruch entfällt laut EVZ, wenn Fluggäste mindestens 14 Tage vor dem planmäßigen Abflug von der Airline über die Annullierung erfahren haben. Bei weniger als 14 Tagen hängt der Anspruch von den Flugzeiten des Ersatzfluges ab.

Wann ist die Fluggesellschaft nicht für Verspätungen verantwortlich?

Bei sogenannten „außergewöhnlichen Umständen“ muss die Airline keine Entschädigung zahlen, wie die Verbraucherzentrale angibt. Dazu zählen beispielsweise Luftraumsperrungen, Terrorwarnungen, Streiks der Flugsicherung, Vögel im Triebwerk oder Unwetter.

Schlichtungsstellen für Fluggastrechte zuständig

Wenn die Airline die Forderung zurückweist oder innerhalb von zwei Monaten nicht darauf reagiert, können sich Fluggäste an Schlichtungsstellen wenden. Zuständig ist laut Verbraucherzentrale entweder die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr oder die Schlichtungsstelle Luftverkehr beim Bundesamt für Justiz. Die Schlichtungsstellen sind kostenfrei.

