EuGH-Urteil Anlasslose Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen EU-Recht

Berlin Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat seine lange erwartete Entscheidung zur deutschen Regelung der Vorratsdatenspeicherung verkündet: Demnach steht das Unionsrecht einer allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten entgegen, es sei denn, es liegt eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit vor. Geklagt hatten zwei Telekommunikationsanbieter. Aktuell ist die Vorratsdatenspeicherung hierzulande ausgesetzt.

Der EuGH erklärte, dass die Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung schwerer Kriminalität eine gezielte Vorratsspeicherung und umgehende Sicherung solcher Daten sowie eine allgemeine und unterschiedslose Speicherung von IP-Adressen vorsehen können. Dabei muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit strikt beachtet werden.

Mit seinem Urteil von heute bestätigte der Gerichtshof seine bisherige Rechtsprechung. Während Sicherheitspolitiker und Ermittler die Vorratsdatenspeicherung als wichtiges Instrument im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus loben, kritisieren Bürgerrechtler und Verbraucherschützer sie als überzogene Überwachung.

Mit dem aktuellen Urteil dürfte die ohnehin in Deutschland kontrovers geführte Debatte zur Vorratsdatenspeicherung nun neu angefacht werden. Er kürzlich hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit Blick auf die Strafverfolgung von kinderpornographischen Inhalten die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung gefordert.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (SPD) versprach hingegen bereits bei seinem Amtsantritt, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung endgültig aus dem Gesetz streichen zu wollen.

Buschmann will „Quick-Freeze“

Buschmann plädierte seinerzeit für „Quick-Freeze“. Bei dem Verfahren müssten Telekommunikations- und Internetdienste bei einem konkreten Anlass auf richterliche Anordnung hin schnell Daten sichern, damit Polizei und Staatsanwaltschaft diese dann auswerten können. Diesen Vorstoß dürfte Buschmann nun in die Tat umsetzen wollen. Am frühen Nachmittag will der Minister eine Erklärung abgeben.

Nach Angaben der Grünen arbeitet Justizminister Buschmann bereits gemeinsam mit dem Innenministerium an einem Gesetzentwurf für eine „Quick-Freeze“-Regelung.

Die Vorratsdatenspeicherung meint das anlasslose Speichern von Kommunikationsdaten. Dabei geht es nicht um das Erfassen von Inhalten, sondern um das Sichern der Verkehrsdaten über einen gesetzlich vorgegebenen Zeitraum.

So werden bei Telefonaten, egal ob mobil oder Festnetz, die Rufnummern gespeichert, die Zeitpunkte der Telefonate und die Dauer der Gespräche. Beim Mobiltelefon werden auch die Standortdaten von Anrufer und Angerufenen erfasst. Bei SMS oder MMS-Nachrichten werden die Rufnummern und die Sende- und Empfangszeiten registriert. Zudem belegen die gespeicherten Daten, wer wann welche IP-Adresse im Internet benutzt und wie lange.

Beide müssen zusammenarbeiten um die Vorratsdatenspeicherung rechtlich neu zu regeln. (Foto: IMAGO/Future Image) Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD)

Eingeführt wurde die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland Ende 2007, weil dies eine EU-Richtlinie so vorsah. Die Daten wurden allerdings nur in den Jahren von 2008 bis 2010 erfasst.

Denn schnell landete die Vorratsdatenspeicherung vor Gericht: Im bis dato größten Massenklageverfahren in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts klagten fast 35.000 Bürger. Zunächst schränkten die Verfassungshüter 2008 bereits im Eilverfahren die Nutzung der Vorratsdaten stark ein. Mit dem Urteil im Jahr 2010 erklärte das Bundesverfassungsgericht das Gesetz dann für verfassungswidrig und nichtig.

Das Gericht führte allerdings aus, dass eine verfassungsgemäße Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich möglich sei, wenn auch mit strengen Anforderungen. 2014 erklärte indes der EuGH die EU-Richtlinie von 2006 für nichtig.

Deutscher Alleingang

Das hinderte 2015 die damalige Große Koalition aus CDU und SPD jedoch nicht, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen, wenn auch mit kürzeren Speicherfristen und abgespecktem Speicherumfang. Das Gesetz sollte am 1. Juli 2017 Inkrafttreten. Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster ist die Vorratsdatenspeicherung hierzulande aber ausgesetzt.

Die SpaceNet AG und die Telekom Deutschland GmbH, die Internetzugangsdienste und – im Fall der Telekom – auch Telefondienste anbieten, hatten vor dem Verwaltungsgericht Köln aber auf Feststellung geklagt, dass sie nicht verpflichtet sind, bestimmte Verkehrsdaten ihrer Kunden auf Vorrat zu speichern.

Im Revisionsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht legten die Richter dem EuGH die Frage vor, ob die im deutschen Gesetz vorgesehene Vorratsdatenspeicherungspflicht mit dem Unionsrecht vereinbar sei.

In einer Erklärung führte der EuGH nun aus, dass nationale Rechtsvorschriften durch „klare und präzise Regeln“ sicherstellen müssen, dass die Betroffenen bei der Speicherung der fraglichen Daten vor Missbrauch geschützt werden. Die im deutschen Telekommunikationsgesetz (TKG) vorgesehene Pflicht zur Vorratsspeicherung erstreckt sich demnach auf einen „umfangreichen Satz von Verkehrs- und Standortdaten“, der zehn beziehungsweise vier Wochen lang gespeichert würde.

Dies könne „sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben“ von Personen ermöglichen – etwa auf Gewohnheiten des täglichen Lebens, ständige oder vorübergehende Aufenthaltsorte, tägliche oder in anderem Rhythmus erfolgende Ortsveränderungen, ausgeübte Tätigkeiten, soziale Beziehungen dieser Personen und das soziale Umfeld, in dem sie verkehrten. Es ließe sich auch ein Profil der Personen erstellen, deren Daten gespeichert würden.

Die Richter sehen darin Eingriffe in Grundrechte, die eine gesonderte Rechtfertigung erforderten.

Der EuGH hatte der anlasslosen Speicherung bereits in vergangenen Urteilen enge Grenzen gesetzt. Die Linie der Richter war dabei recht eindeutig: Das anlasslose Speichern von Kommunikationsdaten verstößt demnach grundsätzlich gegen EU-Recht. Eine Ausnahme gilt bei einer akuten Bedrohung der nationalen Sicherheit. In diesem Fall kann eine zeitlich begrenzte, begründete Datenspeicherung zulässig sein.

Nun ist die Ampel am Zug. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es, Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung würden so ausgestalten, „dass Daten rechtssicher anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können“.

