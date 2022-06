Euro-Finanzminister Keine Einigung auf Regling-Nachfolger für Spitze des Krisenfonds ESM

Nach 10 Jahren endet die Amtszeit des ESM-Chefs Klaus Regling im Oktober diesen Jahres. Die Euro-Finanzminister haben noch keinen Nachfolger gefunden.

Regling ist seit 2010 der geschäftsführende Direktor des EFSF und seit 2012 Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus. (Foto: dpa) Klaus Regling, ESM-Chef

Berlin Die Finanzminister der Euro-Zone haben sich noch nicht auf einen neuen Chef für den europäischen Rettungsfonds ESM verständigen können. Der ESM teilte am Donnerstag mit, das Direktorium habe das Thema in Luxemburg diskutiert und werde dies in den nächsten Wochen fortsetzen. Das Gremium setzt sich aus den 19 Euro-Finanzministern zusammen.

Die Amtszeit des bisherigen ESM-Chefs Klaus Regling endet am 7. Oktober. Der Deutsche hat den Krisenfonds, der als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise vor zehn Jahren gegründet wurde, maßgeblich geprägt und aufgestellt, um zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) setzt sich für Pierre Gramegna als Regling-Nachfolger ein. Der ehemalige Finanzminister Luxemburgs sei der bevorzugte Kandidat. Im Rennen sind zudem noch der Italiener Marco Buti und der Portugiese Joao Leao. 80 Prozent der Stimmen müssen im ESM-Rat auf den erfolgreichen Kandidaten entfallen. Deutschland hat dabei wegen seines Anteils von 27 Prozent ein Veto-Recht.

Der ESM teilte zudem mit, 2021 einen Überschuss von 311 Millionen Euro erwirtschaftet zu haben. Diese würden den Rücklagen zugeführt.

