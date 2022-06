Euro-Krise Frankreichs Risiken: Die Wirtschaft wächst, doch die Schulden noch schneller

Auf Frankreich die höchste Staatsverschuldung innerhalb der Euro-Zone. Noch dazu ist Staatspräsident Macron politisch geschwächt, was seine Reformagenda bremsen dürfte.

Bei der Parlamentswahl hat Macron keine die Mehrheit für sein Mitte-Bündnis erhalten. Nun droht eine innenpolitische Blockade in Frankreich. (Foto: imago/IP3press) Emmanuel Macron

Paris Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Galhau versuchte seinen Landsleuten die Bedeutung solider Staatsfinanzen mit einer Fabel des Dichters Jean de La Fontaine näherzubringen. „Wir glauben immer nur an unser eignes Meinen und sehn das Übel erst, wenn es uns selbst geschieht“, zitierte er im Mai aus der Geschichte „Die Schwalbe und die kleinen Vögel“. Seine Rede schloss Villeroy mit dem Aufruf: „Nehmen wir endlich unsere Übel beim Staatshaushalt frühzeitig in den Blick.“

Der Gouverneur der Banque de France wirkt bisweilen wie ein einsamer Mahner in einem Land, das sich in den vergangenen Jahren an eine scheinbar schmerzlose Ausweitung der Verschuldung gewöhnt zu haben scheint. In seiner Rede zur Schuldentragfähigkeit Frankreichs warnte Villeroy, dass die „doppelte Illusion“, Schulden seien grenzenlos möglich und ohne Kosten, „unsere größte Gefahr“ sei. Der massive Anstieg der Defizite dürfe nicht „banalisiert“ und zur „neuen Normalität“ werden.

