Euro-Krise Hohe Schulden: Wie lange trägt der Rettungsschirm Griechenland noch?

In Griechenland begann 2010 die Euro-Krise. Zwölf Jahre später trägt das Land zwar noch die höchste Schuldenlast in der EU, doch es hat sich viel verändert.

Zwar steckt Griechenland tief in den Schulden, jedoch erwartet die Regierung für 2022 ein starken Rückgang der Schuldenquoten.. (Foto: mauritius images / Konstantinos Tsakalidis / Alamy / Alamy Stock Photos) Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis

Athen Georg Petras erinnert sich genau an den 28. Juni 2015. Fünf Jahre zuvor hatte der Deutsch-Grieche auf der Insel Rhodos ein Maklerbüro eröffnet.

Nun saß er an seinem Schreibtisch. „Ich ließ meinen Kopf in meine Hände sinken. So muss ich an jenem Montag etwa 15 Minuten gesessen haben“, erinnert sich Petras. „Es war mehr als ein Gefühl der Erschöpfung, das mich ergriffen hatte. Ich richte mich auf und gehe die wenigen Schritte aus dem Büro zu meinen Kollegen in den Verkaufsraum. Dort höre ich mich wie in Zeitlupe sagen: ‚Wir haben ein massives Problem: Die Banken sind zu.‘“

Mit der Schließung der Geschäftsbanken und der Einführung von Kapitalkontrollen erreichte die Krise in Griechenland Mitte 2015 einen dramatischen Höhepunkt. Die sechs Monate zuvor gewählte Regierung des Linkspremiers Alexis Tsipras hat das Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs und den Staat an den Abgrund des Bankrotts geführt.

