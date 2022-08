Euro-Krise Schlussstrich unter die Schuldenkrise – Die EU gibt Griechenland seine Finanzhoheit zurück

Am Sonntag entlässt die EU-Kommission Athen nach zwölf Jahren aus der „verstärkten Überwachung“ der Staatsfinanzen. Die Folgen der Krise sind aber längst noch nicht überwunden.

Die griechische Regierung bekommt mehr Gestaltungsspielraum. (Foto: imago/Panthermedia) Athen

Athen Mit dem Ende der strikten Finanzkontrolle („Enhanced Surveillance“) bekommt die griechische Regierung von der kommenden Woche an mehr Gestaltungsspielraum. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik wird dann nicht mehr in Brüssel gemacht, sondern in Athen – wenn auch im Rahmen der EU-Stabilitätsvorgaben.

Damit zieht die Kommission einen formellen Schlussstrich unter die Schuldenkrise, die das Land im Frühjahr 2010 an den Rand des Zahlungsausfalls geführt hatte. Mit dem größten Kreditprogramm der internationalen Finanzgeschichte wurde Griechenland gerettet.

Vom „Grexit“, einem Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion, redet heute niemand mehr. Aber die Folgen der Krise sind längst noch nicht überwunden.

„Nach zwölf Jahren geht ein schwieriges Kapitel für unsere Nation zu Ende“, kommentiert Finanzminister Christos Staikouras das Ende der Kuratel. Das Überwachungsverfahren sah vierteljährliche Kontrollen der wirtschaftlichen Lage des Landes sowie der Umsetzung der Reformagenda vor. Dieses Monitoring sollte helfen, mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.

