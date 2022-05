Euro-Rettungsfonds, EIB und Co. Ende der deutschen Finanzherrschaft: EU-Institutionen suchen neue Chefs

Für den Euro-Rettungsfonds, den Bankenabwicklungsfonds und die Investitionsbank EIB läuft die Chefsuche. Bisher saßen auf allen drei Posten Deutsche – das wird sich ändern.

Beim ESM, der EIB und dem Bankenabwicklungsfonds gibt es einen Wechsel an der Spitze. (Foto: imago/Ralph Peters) EU-Posten zu vergeben

Berlin, Brüssel Die Ausgangslage ist für Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) schwierig. Noch werden die wichtigsten europäischen Finanzbehörden von Deutschen geleitet: Elke König steht an der Spitze des Bankenabwicklungsfonds SRB, Klaus Regling führt den Euro-Rettungsfonds ESM und Werner Hoyer ist Chef der EU-Investitionsbank EIB.

Doch alle drei Posten werden demnächst neu vergeben – und es ist gut möglich, dass Deutschland dabei leer ausgeht.

Wie beim ESM werde es auch bei der EIB keinen deutschen Kandidaten geben, heißt es in Berliner Regierungskreisen. Beim Bankenabwicklungsfonds ist es unklar. Sonderlich groß sind die Chancen nicht. Nach der geballten Machtfülle für Deutschland sind nun andere dran, so sieht man das in vielen EU-Hauptstädten. „Nationale Erbhöfe“ bei EU-Institutionen seien ungern gesehen.