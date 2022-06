 Euro-Zone: Droht dem Euro die nächste Krise?

Gerät der Euro nach der Zinswende der EZB erneut in Gefahr? Ökonomen geben vorsichtig Entwarnung, doch einige Risiken bleiben trotzdem übrig.

Anfang kommenden Jahres wählt Italien ein neues Parlament. (Foto: imago/Italy Photo Press) Vogelschwärme über Rom

Rom, Paris, Madrid, Brüssel, Athen Wenn Christine Lagarde an diesem Donnerstag nach der EZB-Ratssitzung vor die Presse tritt, werden die Regierungen der Euro-Zone genau hinhören. Denn von der Zentralbankchefin wird ein klares Signal für eine Zinswende im Sommer erwartet.

Das bevorstehende Ende der Niedrigzinsen verstärkt die Sorgen über die Schuldensituation in Südeuropa. Die Staatsschulden sind während der Corona-Pandemie auf neue Rekordhochs geklettert. In Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal liegen sie weit über hundert Prozent. Was passiert nun, wenn die EZB ihre Zinsen anhebt? Droht im schlimmsten Fall gar eine neue Euro-Krise?

Wenn die Realzinsen wieder ansteigen, könne dies mittelfristig „insbesondere Staaten in Schwierigkeiten bringen, deren Schuldenlast hoch und deren Wachstumsaussichten niedrig sind“, warnt der Sachverständigenrat für Wirtschaft. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat berechnet, ab welcher Rendite von siebenjährigen Staatsanleihen die Schuldentragfähigkeit der Südstaaten in Gefahr ist.

