Euro-Zone Teils niedriger als vor Corona – Wieso die Schuldenlast in Südeuropa sinkt

Die Schulden der Euro-Länder waren in der Pandemie stark gestiegen. Doch längst gehen die Schuldenquoten wieder zurück – dank Inflation und Tourismusboom.

Auch für Italien sinkt die Schuldenlast. (Foto: imago images/Westend61) Rom

Brüssel Es ist noch nicht lange her, da orakelten Ökonomen über eine Rückkehr der Schuldenkrise in der Euro-Zone. Die Schuldenberge waren in der Coronapandemie stark gewachsen, besonders in den südeuropäischen Ländern: In Griechenland belief sich die Schuldenquote zeitweise auf mehr als 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), in Italien auf mehr als 150 Prozent.

Doch die Lage hat sich deutlich entspannt. Seit zwei Jahren fallen die Schuldenquoten rasant, und Ökonomen erwarten, dass dieser Trend auch dieses Jahr anhalten wird. Der zusätzliche Schuldenberg der Coronazeit sei in manchen Ländern schon komplett wieder abgebaut, heißt es in einer Analyse der Beratungsfirma Oxford Economics, die am Donnerstag veröffentlicht werden soll.