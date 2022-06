Europäische Union Lobrede auf Kiew: Von der Leyen meint es ernst mit dem Ukraine-Beitritt

Die Ukraine soll kein Beitrittskandidat zweiter Klasse sein. Die Präsidentin der EU-Kommission ist mit ihrer Empfehlung eindeutig.

Die Kommission empfiehlt den Kandidatenstatus für die Ukraine. Entscheiden muss der Europäische Rat. (Foto: dpa) Ursula von der Leyen bei der Sitzung der EU-Kommission

Brüssel, Vilnius 22 Länder haben den Aufnahmeprozess bereits erfolgreich durchlaufen. Dass eine Präsidentin der EU-Kommission einen Beitrittsantrag in den Nationalfarben eines Kandidaten bewertet, ist dabei wahrscheinlich noch nicht vorgekommen. In blauer Bluse und gelbem Jackett und mit einer Lobrede auf die Regierung in Kiew empfahl Ursula von der Leyen am Freitag den EU-Ländern nachdrücklich, die Ukraine zu einem Beitrittskandidaten zu machen.

Die Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem Gipfel am kommenden Donnerstag die Gelegenheit, die Empfehlung umzusetzen, allerdings müssten sie das einstimmig tun.

Von der Leyen ließ keinen Zweifel daran, dass es ihr ernst ist: Das demokratische System der Ukraine sei sehr solide, die öffentliche Verwaltung funktioniere gut, Reformen liefen gut, die Zivilgesellschaft sei sehr lebendig, das Bildungssystem gut entwickelt und die Staatsverschuldung im Rahmen. Die digitalen Fähigkeiten und die digitale Infrastruktur seien zu bewundern.