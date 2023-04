Europäische Union Von der Leyen verspricht Bürokratieabbau – doch die Zahl der EU-Regeln wächst

Die Kommissionschefin will 25 Prozent der Berichtspflichten für Firmen streichen, um die EU wettbewerbsfähiger zu machen. Experten sind skeptisch, ob das klappt – aus gutem Grund.

Die EU-Kommissionspräsidentin will weniger Bürokratie in der EU. (Foto: AP) Ursula von der Leyen

Brüssel Die EU-Kommission nimmt einen neuen Anlauf zum Bürokratieabbau. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) wies ihre Beamten kürzlich an, dazu bis zum Herbst Vorschläge zu machen. Sie gab auch ein konkretes Ziel vor: 25 Prozent der Berichtspflichten für Unternehmen sollen wegfallen, um den Standort Europa wettbewerbsfähiger zu machen.

Nun wird in Brüssel hektisch nach Regeln gesucht, die sich abschaffen ließen. Das stellt sich als nicht so einfach heraus. „Meine lieben Kolleginnen und Kollegen sind nicht begeistert“, verrät eine ranghohe Kommissionsvertreterin.

Das Problem: Die bestehenden Gesetze sind häufig das Ergebnis mühsamer politischer Kompromisse – und damit äußerst langlebig. „Bürokratieabbau ist nicht so leicht, weil kein Konsens darüber besteht, was wichtig ist und was nicht“, sagt Klaus-Heiner Röhl, Ökonom am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), der sich seit 20 Jahren mit dem Thema befasst. „Es gäbe die Regeln nicht, wenn alle sie für überflüssig hielten.“