Europäisches IT-Netzwerk EU-Milliardenauftrag an British Telecom auf dem Prüfstand – Protestbrief an von der Leyen

Brüssel Die geplante Vergabe eines EU-Milliardenauftrags an eine Tochter der British Telecom (BT) löst Empörung in Brüssel aus. Die Firma BT Global Services Belgium soll künftig das zentrale IT-Netzwerk der EU-Verwaltung betreiben. Der Achtjahresvertrag ab 2024 ist 1,2 Milliarden Euro wert.

Die BT-Tochter hatte kürzlich die Ausschreibung der EU-Kommission gewonnen – zur Überraschung der unterlegenen Rivalen aus der EU. Es geht um das IT-Netzwerk TESTA, kurz für „Transeuropäische Telematikdienste zwischen Verwaltungen“. Dieses verbindet mehr als 700 Behörden in der EU miteinander und soll den vertraulichen Austausch von Daten sicherstellen.

Seit die Nachrichtenseite „Politico“ den BT-Auftrag vor ein paar Wochen enthüllt hat, wächst der Druck auf die EU-Kommission. Schließlich ist Großbritannien ein Drittstaat, und die britischen Geheimdienste stehen im Ruf, es mit dem Datenschutz nicht so genau zu nehmen. So hatten sie europäische Daten mit ihren Partnern in der Five Eyes Allianz geteilt und damit gegen das Recht auf Privatsphäre verstoßen, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2018 urteilte.

Die Entscheidung gehöre „umgehend revidiert“, sagt der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. „TESTA ist das digitale Nervenzentrum der Europäischen Union. Wenn wir den Betrieb dieser sensiblen Infrastruktur einem Unternehmen aus einem Drittstaat überlassen, öffnen wir der Spionage Tür und Tor.“

Der Abgeordnete hat auch einen Protestbrief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verfasst. Darin heißt es, die britischen Geheimdienste hätten weitreichende Befugnisse und seien „bekanntlich nicht zimperlich“. Durch die Vergabe an die BT-Tochter eröffne sich die Möglichkeit, „dass ein ausländischer Geheimdienst vertrauliche EU-Infos mitliest“. Ferber wirft zudem die Frage auf, ob die neue Technik zuverlässig sei. Ein Betreiberwechsel mitten im Ukrainekrieg könne problematisch sein, schreibt er.

Vergabeprozess ist derzeit gestoppt

Der bisherige TESTA-Betreiber ist T-Systems International, eine Tochter der Deutschen Telekom. Die Firma war bei der Ausschreibung nicht in die engere Auswahl gekommen und hat nun eine Nichtigkeitsklage gegen die Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingereicht. Das heißt, sie will eine Neuausschreibung erzwingen. Details zu der Klage sind noch nicht veröffentlicht. Die Deutsche Telekom äußert sich auf Anfrage dazu nicht.

Der Vergabeprozess ist durch eine einstweilige Verfügung des EuGH vorerst gestoppt. Die EU-Kommission hatte alle Bewerber über ihre Entscheidung benachrichtigt, unterschrieben ist der Vertrag mit BT aber noch nicht. Die Kommission hält sich zu dem gesamten Vorgang bedeckt. „Zu laufenden Verfahren äußern wir uns nicht“, sagt ein Sprecher. „Wir müssen die Entscheidung des Gerichtshofs abwarten.“

Rein formal dürfen sich britische Firmen auf Staatsaufträge in der EU bewerben. Das haben beide Seiten im Post-Brexit-Handelsabkommen beschlossen. Auch hat die EU-Kommission vergangenes Jahr entschieden, dass personenbezogene Daten von EU-Bürgern vorerst weiterhin auf britischen Servern verwaltet werden dürfen, weil der Datenschutz äquivalent sei.

Politisch jedoch ist jede Abhängigkeit von London nach dem Brexit brisant. Von der Leyen könne nicht ständig „das Mantra von der strategischen Autonomie der Europäischen Union“ beschwören und dann sensible Infrastruktur in die Hände eines Drittstaaten-Anbieters legen, sagt Ferber. Solche Nachlässigkeit könne die EU langfristig teuer zu stehen kommen.

