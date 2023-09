European Sky Shield Lettland und Estland kaufen deutsches System zur Luftverteidigung

Die beiden baltischen Staaten wollen ihren Luftraum besser verteidigen. Dafür kaufen sie jetzt in Deutschland ein – und investieren eine Milliardensumme.

Der Hersteller verspricht eine nahezu hundertprozentige Abschussquote. (Foto: Reuters) Luftverteidigungssystem Iris-T SLM

Berlin Estland und Lettland investieren massiv in ihre Sicherheit und schließen sich der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angestoßenen gemeinsamen Luftverteidigungsinitiative European Sky Shield (Essi) an. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten die lettische Verteidigungsministerin Inara Murniece, ihr estnischer Kollege Hanno Pevkur und der deutsche Ressortchef Boris Pistorius (SPD) am Montag am Standort des Rüstungsherstellers Diehl Defence im bayerischen Röthenbach.

Außerdem wollen beide Länder von Diehl Defence Luftverteidigungssysteme des Typs Iris-T SLM kaufen, die voraussichtlich 2025 einsatzbereit sein sollen. Eine Stückzahl nannten weder die Minister noch der Hersteller.

Auch Deutschland erwirbt sechs Feuereinheiten des Systems für 950 Millionen Euro, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Beschaffungsamt der Bundeswehr und dem Hersteller ist im Juni unterzeichnet worden. Die ersten Exemplare sollen voraussichtlich Mitte nächsten Jahres in Dienst gestellt werden. Außerdem hat Deutschland bereits zwei Iris-T-SLM-Systeme in die Ukraine geliefert, sechs weitere sollen folgen.

Größte Verteidigungsinvestition in der Geschichte Estlands