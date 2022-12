Eva Kaili Korruptionsskandal erschüttert Brüssel: Haftbefehl gegen Vizepräsidentin des EU-Parlaments

Durchsuchungen, Verhaftungen und ein Parteiausschluss – das EU-Parlament steht im Fokus umfangreicher Korruptionsermittlungen belgischer Ermittler. Eine Spur führt nach Katar

Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments wurde umgehend aus ihrer Partei ausgeschlossen. (Foto: dpa) Eva Kaili

Brüssel War diese Rede gekauft – und, wenn ja, wie viel hat sie wohl gekostet? Eine Vizepräsidentin des Europaparlaments, die griechische Sozialdemokratin Eva Kaili, ergriff am 21. November während einer Debatte über Katar das Wort und schwärmte von Reformen des Landes.

Die Fußballweltmeisterschaft sei der Beweis, wie der Sport eine „historische Transformation“ erreichen könnte, sagte sie. Katar sei zum Vorreiter für Arbeitnehmerrechte geworden und inspiriere „die arabische Welt“.

Am Freitag und am Wochenende sind Kaili und fünf weitere Verdächtige festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, Schmiergeld kassiert zu haben. Experten sprechen vom größten Korruptionsskandal in der jüngeren Geschichte der EU. Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft geht es um die versuchte Einflussnahme eines Golfstaats. Nach allem, was bekannt ist, handelt es sich dabei um Katar.