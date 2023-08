Evakuierung Auswärtiges Amt rät Deutschen in Niger zur sofortigen Ausreise

Die USA und Europa bekräftigen ihre Unterstützung für die demokratisch gewählte Regierung. Doch die Lage in Niger könnte sich in den nächsten Tagen weiter zuspitzen.

Frankreich, Deutschland und weitere EU-Staaten raten ihren Staatsbürgern, das Land zu verlassen. (Foto: dpa) Pro-Putsch-Proteste in Niger

Berlin, Brüssel Das Auswärtige Amt rät allen deutschen Staatsbürgern, Niger mit französischen Evakuierungsflügen zu verlassen. „Wir können bestätigen, dass unsere französischen Kollegen angeboten haben, im Rahmen vorhandener Kapazitäten, deutsche Staatsangehörige auf ihren Flügen aus Niger mit an Bord zu nehmen“, sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Dienstag. Das deutsche Außenministerium rate, das Angebot anzunehmen.

Die Lage in dem westafrikanischen Land hat sich nach dem Putsch des Militärs weiter zugespitzt. Vor gut einer Woche hatten Offiziere des nigrischen Militärs den demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, Mohamed Bazoum, für entmachtet erklärt. Am Freitag ernannte sich dann General Omar Tchiani selbst zum neuen Machthaber.

In der Folge versammelten sich in der nigrischen Hauptstadt Hunderte bis Tausende Demonstrierende, die offenbar die Putschisten unterstützen. Am Sonntag kam es in diesem Zusammenhang auch zu teilweise gewaltsamen Protesten vor der französischen Botschaft in der Hauptstadt Niamey.