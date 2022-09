Ex-Präsident Betrug, Geheimdokumente, Wahlbetrug: Das sind Trumps aktuelle Probleme mit der Justiz

New York Am gestrigen Mittwoch hat die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft Klage gegen Donald Trump wegen Betrugs durch sein Unternehmen, der Trump Organisation, angekündigt. Aber die Klage ist nur eins von mehreren möglichen Verfahren, auf die sich die Trump-Anwälte und vorbereiten müssen.

Ein Überblick über die juristischen Baustellen des Ex-Präsidenten:

Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York, Letitia James hat diese Woche eine Zivilklage gegen Trump wegen Betrugs angekündigt. Sie klagt auch gegen Trumps Unternehmen und seine Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka. James wirft der Trump-Familie und der Trump Organisation vor, die des Konzerns je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt zu haben: größer, um an Kredite zu kommen, kleiner, um weniger Steuern zahlen zu müssen.

Auch die Deutsche Bank soll Kredite auf Basis übertriebener Bewertungen gewährt haben, erklärte James. Die Trump Organisation ist die Holding, in der die Hotels und Immobilien der Familie vereint sind.

„Mit der Hilfe seiner Kinder und Top-Manager der Trump Organisation hat Donald Trump sein Vermögen um Milliarden Dollar künstlich aufgebläht, um sich selbst zu Unrecht zu bereichern und um das System auszutricksen – und damit uns alle“, sagte James. Sie fordert, dass Trump und seine Kinder ihre Ämter in der Trump Organisation niederlegen müssen und keine Führungspositionen in New York mehr annehmen dürfen. Außerdem sollen sie ihre finanziellen Vorteile in Höhe von 250 Millionen Dollar zurückzahlen.

>> Mehr zum Thema: Trumps Sprachrohr „Truth Social“ steht vor einer ungewissen Zukunft

Mark Siegel, Politik-Professor am Center for Global Affairs an der renommierten New York University (NYU), glaubt zwar nicht, dass Trump wegen der jüngsten Klage ins Gefängnis muss. Aber „der detaillierte und dokumentierte Betrug, der hier vorgeworfen wird, ist sehr ernst zu nehmen“, sagt Siegel. Dokumente bewiesen Trumps Verantwortung. „Die Forderungen von 250 Millionen könnten den ehemaligen Präsidenten in den Bankrott treiben“, sagt der Professor. Auch dürfte es für ihn fast unmöglich werden, in New York Geschäfte zu machen, gibt Siegel zu bedenken.

Mar-a-Lago in Florida: Beschlagnahmte öffentliche Dokumente

FBI-Agenten haben im August Trumps Residenz in Florida durchsucht und Dokumente beschlagnahmt. Als Trump das Weiße Haus verlassen hat, hat er mehrere Kisten mit Dokumenten in seine private Residenz Mar-a-Lago in Florida mitgenommen. Unter dem „Presidential Records Act“ kann das eine Straftat darstellen. Insgesamt 15 Kisten sind bereits im Februar zurück ins Nationalarchiv gebracht worden.

Das Archiv teilte dem Kongress mit, dass es sich dabei zum Teil um geheime Dokumente im Interesse der Nationalen Sicherheit gehandelt habe. Doch offenkundig waren das nicht alle. FBI-Agenten haben im August weitere Dokumente beschlagnahmt, die Trump offensichtlich nicht zurückgegeben hat. Und das, obwohl die Anwälte zugesichert hatten, dass das gesamte Material übergeben worden sei. Darunter waren auch als „hoch sensibel“ klassifizierte Dokumente.

Trumps Anwälte argumentieren, Trump hätte vorgehabt, den Geheimstatus der Dokumente aufzuheben. Dafür gibt es aber bisher keine Beweise und es ist auch unklar, ob er dazu bei vielen Dokumenten überhaupt befugt gewesen wäre.

„Es würde mich wundern, wenn es hier nicht zu einer Anklage kommt“, sagt Siegel. „Diese Dokumente sind eine smoking gun“ – ein unwiderlegbarer Beweis – erklärt er.

Theoretisch riskiere der Präsident wegen Verstoß gegen das Spionage-Gesetz 20 bis 40 Jahre Haft. Aber es sei bisher noch nie passiert, dass ein ehemaliger Präsident verklagt wurde, gibt Siegel zu bedenken. „Das ist nicht nur eine juristische, sondern auch eine politische Entscheidung – und keine leichte“.

Washington: Die Folgen des Sturms auf das Kapitol

Donald Trump wird zudem vorgeworfen, am 6. Januar 2021 einen Aufstand angeheizt zu haben, als seine Anhänger das Kapitol gestürmt haben. In einem politischen Prozess im republikanisch dominierten Senat ist er von diesem Vorwurf jedoch freigesprochen worden. Aber es drohen immer noch zwei weitere Verfahren:

Ausschuss zum 6. Januar: Im Juli 2021 haben jedoch demokratische und einige republikanische Politiker einen Untersuchungsausschuss zum 6. Januar gebildet, der Trumps Vorgehen im Detail beleuchten soll. Mehrere Anhörungen davon liefen professionell choreografiert zur besten Sendezeit im US-Fernsehen. Darin haben auch ehemalige Mitarbeiter von Trump unter Eid ausgesagt. In den kommenden Wochen – und damit kurz vor der Wahl – sollen weitere Anhörungen folgen. Der Ausschuss hat keine Befugnis, Trump strafrechtlich zu verfolgen. Aber er kann die Tatvorwürfe an den Justizminister Merrick Garland weiterleiten, der dann eine Klage einleiten kann. Mögliche Vorwürfe könnten die Behinderung der Auszählung der Stimmen sein oder auch die Konspiration gegen die USA durch die Aufhebung des Wahlergebnis. Beides könnte mit Geldstrafen oder auch mit Gefängnis bestraft werden.

Justizministerium: Unabhängig vom Ausschuss führt das Justizministerium auch eine eigene Untersuchung durch. Darin geht es nicht nur um die Rolle des Präsidenten, sondern auch die der Menschen, die das Kapitol am 6. Januar 2021 gestürmt haben. Zuletzt sind jedoch auch Vorladungen an Personen aus dem Umfeld von Trump herausgeschickt worden. Auch hier ist unklar, ob es zu einer Klage gegen den Ex-Präsidenten kommt.

Wahlbeeinflussung im US-Bundestaat Georgia

Im Bundesstaat Georgia laufen Untersuchungen wegen Wahlbeeinflussung. Dort hat Trump dem Staatssekretär Brad Raffensperger wenige Tage vor dem Sturm aufs Kapitol am Telefon gesagt: „Ich will nur 11.780 Stimmen finden“. Diese Stimmen hätten Trump den Sieg in dem wichtigen Staat und damit in der Präsidentschaftswahl gebracht.

Das Telefonat ist dokumentiert. Trump rief Raffensperger darin dazu auf, die Ergebnisse noch einmal zu kontrollieren. Doch die Stimmen wurden nie gefunden. Raffesperger teilte Trump mit: „Wir glauben unsere Zahlen sind richtig.“ Die Staatsanwältin Fani Willis hat auf der Grundlage dieses Telefonats Untersuchungen wegen Wahlbeeinflussung in Georgia eingeleitet, was mit Geldstrafen oder auch Gefängnis bestraft werden kann.

Trump nannte die Untersuchung eine „Hexenjagd“. Aber der Politikwissenschaftler Siegel sieht in Georgia einen klaren Beweis: „Das ist genauso eine Smoking Gun wie bei den Mar-a-Lago Unterlagen“.

Können die Verfahren eine erneute Kandidatur Trumps im Jahr 2024 verhindern?

Theoretisch könnten vor allem Gefängnisstrafen verhindern, dass Trump wieder kandidiert. Dazu müsste es aber erst zu einer Anklage und dann zu einer Verurteilung kommen.

Trump war auch schon als Geschäftsmann dafür bekannt, ein ganzes Heer von Anwälten zu haben, die immer wieder Berufung einlegen und Verfahren durch andere juristische Kniffe in die Läge ziehen. „Das ist sein Modus Operandi“, erklärt der Politikwissenschaftler Siegel.



Mehr: Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James reicht Zivilklage gegen Donald Trump, seine Kinder und sein Unternehmen ein. Sie sieht Betrug auf „höchster Ebene“.