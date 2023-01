Ex-Präsident Insider: Bolsonaro in den USA ins Krankenhaus eingeliefert

Nach Krawallen seiner Anhänger in Brasilien fordern US-Politiker Bolsonaros Auslieferung. Der Ex-Präsident hält sich aktuell in Florida auf – und soll sich in ein Krankenhaus begeben haben.

Jair Bolsonaro, damaliger Präsident von Brasilien, reiste kurz vor seinem Amtsende nach Florida aus. (Foto: dpa) Flucht in die USA?

Sao Paulo Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist einem Insider zufolge in ein Krankenhaus in Florida eingeliefert worden. Sein Zustand sei „nicht besorgniserregend“, sagte eine der Familie nahestehende Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Zuvor hatte die brasilianische Zeitung „O Globo“ berichtet, Bolsonaro sei wegen Bauchschmerzen im Krankenhaus aufgenommen worden.

Eine Stellungnahme von Bolsonaro selbst lag nicht vor. Das ehemalige Staatsoberhaupt ist in den vergangenen Jahren mehrfach im Krankenhaus behandelt worden, nachdem er während des Wahlkampfs 2018 Stichverletzungen erlitt.

Bolsonaro war in die USA gereist, kurz bevor sein Amtsnachfolger Anfang des Jahres die Macht in Brasilien übernahm. Seine Anhänger stürmten am Sonntag Regierungsgebäude in Brasilia. Aus den Reihen der US-Demokraten sind deswegen Forderungen nach seiner Auslieferung laut geworden.

Die Regierung der USA gibt derzeit an, keinen Auslieferungsantrag gegen den früheren Staatschef erhalten. „Uns hat bis jetzt kein offizielles Gesuch der brasilianischen Regierung bezüglich Bolsonaro erreicht“, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Montag bei einem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Mexiko-Stadt. „Sollte ein solcher Antrag gestellt werden, nehmen wir ihn ernst.“ Mehr: Sturm auf Regierungsviertel – Präsident Lula misstraut dem Militär