Ex-US-Präsident „Amerikas Comeback beginnt genau jetzt“ – Donald Trump gibt erneute Präsidentschaftskandidatur bekannt

Der Ex-Präsident will erneut an die politische Spitze der USA.

Mar-a-Lago Mit „USA! USA! USA!“-Sprechchören empfingen Hunderte Partygäste ihr Idol, Donald Trump. Er ist der erste moderne Ex-Präsident der USA, der noch einmal Präsident werden will. „Damit Amerika wieder großartig wird, gebe ich hiermit meine Kandidatur für die Präsidentschaft 2024 bekannt“, rief Trump am späten Dienstagabend. „Amerikas Comeback beginnt genau jetzt“, beschwor er im Ballsaal seines Golfclubs in Mar-a-Lago, vor einer Wand aus US-Flaggen. „Seid ihr bereit?“ rief Trump unter Jubel.

Die Formalien sind bereits erledigt. Laut des Senders CNN reichte Trumps Team in der Nacht zum Mittwoch die erforderlichen Anträge bei der Wahlaufsichtsbehörde Federal Election Commission (FEC) ein. Damit ist es offiziell: Trump, der 2020 nach einer Amtszeit von Joe Biden besiegt wurde, will sich zum dritten Mal in Folge auf die US-Präsidentschaft bewerben.

Laut der „Washington Post“ will sich Trump erneut als „Anti-Establishment-Politiker“ inszenieren. Allerdings ist die Lage heute eine andere als 2016, als Trump als Politiker Neuland betrat und viele Protestwähler anzog. Bei den Kongresswahlen in der vergangenen Woche verloren von Trump unterstützte Kandidatinnen und Kandidaten reihenweise, was an seinem Rückhalt in der Partei kratzt.

Trumps Kampagne für 2024 wird voraussichtlich weniger Personal und Budget zur Verfügung haben, schrieb die Zeitung weiter. Sei werde nicht in der Hauptstadt Washington angesiedelt sein, sondern in Florida. Der Ostküstenstaat ist nicht nur Trumps Wohnsitz, sondern auch Heimat seines aktuell größten parteiinternen Konkurrenten, der Gouverneur Ron De Santis.

Trumps älteste Tochter Ivanka und sein Schwiegersohn Jared Kushner spielten eine wichtige Rolle in seinen ersten beiden Wahlkämpfen. Bei der neuen Kampagne sollen sie der „Washington Post“ zufolge keinen offiziellen Posten haben. Trump kämpft zudem mit juristischen Problemen: gegen ihn und seine Geschäftsbeziehungen wird strafrechtlich ermittelt, dazu untersucht der Kongress Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021.

Trumps Rede gab einen Vorgeschmack auf die nächsten Monate

Doch in Trumps Ankündigung spielten solche Hindernisse keine Rolle. Der Ex-Präsident behauptete, er habe „alle Versprechen gehalten“, für eine boomende Wirtschaft gesorgt und sichere Grenzen. „Zu meiner Zeit kamen Unternehmer ins Land geströmt“, schwärmte Trump, dank der von den Republikanern beschlossenen Steuersenkungen und den Strafzöllen gegen chinesische Importe. In der Realität ist Trumps Bilanz gemischt. Zwar war das Wachstum unter Trump zunächst gut, doch er ließ gegen Ende seiner Amtszeit die Corona-Pandemie aus dem Ruder laufen, die Folge waren eine Rezession und Rekord-Arbeitslosigkeit.

Trumps Rede in Mar-a-Lago gab einen Vorgeschmack darauf, worauf sich die USA und ihre Verbündeten in einem möglichen Zweikampf mit Joe Biden einstellen müssen. Biden, der am Sonntag 80 Jahre alt wird, hat nahegelegt, erneut für das Weiße Haus kandididieren zu wollen. Trump hatte Biden bereits 2020 „Sleepy Joe“ genannt, jetzt griff er die mentale und physische Verfassung des Präsidenten frontal an: „Wir haben einen Präsidenten, der auf Konferenzen einschläft. Der einfach mal eben die Namen von Ländern verwechselt“, lästerte Trump, während das Publikum in Mar-a-Lago kicherte.

„Mit mir“, behauptete Trump, „hätte es keinen Ukraine-Krieg gegeben“. In seiner Amtszeit hatte Trump Syrien bombardiert. Er hatte sich mit Wladimir Putin und Nordkoreas Diktator Kim Jong-Und getroffen, und europäischen Partnern damit gedroht, die Nato zu verlassen.

Ein zweites Narrativ, das sich bereits abzeichnet, ist der Widerstand gegen die grüne Energiewende der USA. Die „total verrückten, irren, radikalen Linken“ verspielten die Energieversorgung der USA, schimpfte Trump weiter. „Sie sagen, dass in einhundert, zweihundert Jahren das Ozeanwasser steigen wird. Aber hey, nukleare Waffen sind die viel größere Bedrohung, und darüber reden sie nicht!“, so Trump.

Das schlechte Abschneiden der Republikaner bei den Midterms werde sich 2024 nicht wiederholen, versprach Trump. „Die Menschen fühlen den Schmerz, den Biden ihnen zufügt, noch nicht. Aber das werden sie bald, sehr bald.“

Abschreiben darf man Trump nicht

Ob Trump noch einmal eine ähnliche Wucht wie 2016 entfalten kann, ist unklar. Die Geldflüsse des Ex-Präsidenten, so konnte man bei den Midterms reihenweise beobachten, sind kein Garant mehr für einen Sieg. Auch hatten die fanatischen Ansichten vieler Trump-Kandidaten, die Verschwörungstheorien über gefälschte Wahlen verbreiteten, offenbar abgeschreckt.

In Arizona etwa unterlag die von Trump unterstützte Gouverneurskandidatin Kari Lake der Demokratin Katie Hobbs. Lake hat das Wahlergebnis bislang nicht akzeptiert. Und die Republikaner hätten wahrscheinlich den US-Senat erobern können, hätten sich Trumps Senatskandidaten besser geschlagen – die mächtige Kammer bleibt in demokratischer Hand.

Große konservative Medien feierten in der Wahlnacht statt Trump den Gouverneur von Florida, DeSantis. Er gilt als aussichtsreicher Anwärter für die Präsidentschaftskandidatur. Der Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin erklärte kürzlich „Politico“, er wolle nicht noch einmal für Trump spenden, sondern für DeSantis.

DeSantis ist nicht der einzige, der es beim Rennen um das Weiße Haus mit Trump aufnehmen könnte. Ex-Vizepräsident Mike Pence, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, Ex-Außenminister Mike Pompeo oder der Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, machen sich für eine Kandidatur 2024 bereit.

Trump attackierte mehrere von ihnen in den vergangenen Tagen über sein soziales Netzwerk „Truth Social“. Das Feld der Republikaner könnte bei den Vorwahlen 2024 sehr groß werden – womöglich noch größer als 2016, als 17 Kandidaten um die Nominierung buhlten.

Doch abschreiben, das lehrt die Vergangenheit, sollte man Trump nicht. Er ist der einzige US-Präsident, der zweimal durch ein Impeachment ging – und es schadlos überstand. Ob sich die Republikaner nach sechs Jahren von Trump lösen, ist nicht ausgemacht, schließlich hat er die Partei enorm geprägt und radikalisiert.

Nach wie vor ist Trump der größte Spendensammler, und er euphorisierte Teile der Basis. Im Midterm-Wahlkampf waren seine Kundgebungen brechend voll. Trump hat die „Grand Old Party“, die GOP, demographisch umgestaltet und mehr Wähler aus der Arbeiterklasse, mehr Schwarze und Latinos für die Republikaner begeistern können.

Unter ihm haben die Republikaner einen rasanten Rechtsruck hingelegt und verfolgen einen neuen „America First“-Nationalismus. Allerdings haben die Republikaner, seit sie Trump folgen, drei Mal in Folge Wahlen verloren: die Midterms 2018, die Präsidentschaftswahlen 2020, und die Midterms 2022.

Trump behauptet weiterhin, die Wahlen 2020 seien manipuliert gewesen und Joe Biden habe verloren. Dafür gibt es keinerlei Hinweise, mehr als 50 Gerichte wiesen entsprechende Klagen ab. Bis heute verbreitet Trump die Lüge vom Wahlbetrug, eine ganze Bewegung im Land versammelt sich hinter der Verschwörungstheorie.

Am 6. Januar 2021 hatte Trump seine Anhänger aufgefordert, „wie die Hölle zu kämpfen“, um zu verhindern, dass der Kongress Bidens Wahlsieg offiziell bestätigt. Daraufhin marschierte Tausende Trump-Anhänger zum Kapitol in Washington und stürmten den Kongress. Vier Menschen starben an dem Tag bei der Gewalt, mehr als hundert Polizisten wurden verletzt. Laut einer Umfrage von Reuters glauben etwa zwei Drittel der republikanischen Wähler, dass Bidens Sieg 2020 unrechtmäßig war.

