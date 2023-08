Ex-US-Präsident Anklageverlesung gegen Trump in Atlanta am 6. September

Kommende Woche beginnt der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten der USA im Bundesstaat Georgia. Noch ist unklar, ob Donald Trump vor Gericht erscheinen muss.

Trump ist der erste Ex-Präsident der Vereinigten Staaten, der auf einem Polizeifoto verewigt wurde. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Ex-US-Präsident Donald Trump

Washington, Atlanta Die Verlesung der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump rund um versuchten Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia ist Medienberichten zufolge für die kommende Woche angesetzt. Mehrere US-Medien, darunter die Sender CNN und CNBC, berichteten am Montag übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente, als Termin dafür sei der 6. September festgelegt.

Trump und den anderen 18 Beschuldigten in dem Fall sollten an dem Tag nacheinander die jeweiligen Vorwürfe präsentiert werden, Trump sei als erster an der Reihe. Bei solchen Terminen haben Beschuldigte üblicherweise die Gelegenheit, auf „schuldig“ oder „nicht schuldig“ zu plädieren. CNN berichtete, es sei noch unklar, ob Trump für den Termin in Person vor Gericht in Atlanta erscheinen müsse.

In Georgia ist Trump gemeinsam mit den 18 anderen Beschuldigten angeklagt wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in dem Bundesstaat zu beeinflussen. Am vergangenen Donnerstag hatte Trump bereits im Bezirksgefängnis von Atlanta erscheinen müssen, um sich dort wegen der Anklage formal den Behörden zu stellen und seine Personalien aufnehmen zu lassen. Dort wurde auch ein Polizeifoto des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers gemacht. Das historisch einmalige Bild des 77-Jährigen ging um die Welt. Trump ist der erste Ex-Präsident der Vereinigten Staaten, der auf einem Polizeifoto verewigt wurde. Dass sich ein früherer Präsident wegen einer Straftat vor Gericht verantworten muss, hat es in den USA vor Trump überhaupt noch nie gegeben. Er weist alle Vorwürfe zurück. Mehr: Donald Trump: Behörden in Georgia haben Polizeifoto veröffentlicht