Ex-US-Präsident Ausschuss zum Sturm aufs Kapitol: Wie Trump bis zuletzt seine Anhänger ausplünderte

San Francisco „Follow the money“: Diese Weisheit gilt auch bei den ersten Anhörungen zur Rolle des ehemaligen Präsidenten Donald Trump bei der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021. Daten des Untersuchungsausschusses zeigen, wie Trumps Team noch kurz vor dem Angriff auf das Regierungsgebäude Gelder einsammelte, um die angeblich gestohlene Präsidentschaftswahl aufzuarbeiten, die der Ex-Präsident Ende 2020 gegen Joe Biden verlor.

Dem Ausschuss zufolge gingen nach der Wahl Millionen E-Mails an einfache Bürger, die Trump unterstützten. Die Trump-Wahlorganisation verschickte in Spitzenzeiten pro Tag bis zu 25 Spendenaufrufe. Jeder Betrag von fünf Dollar aufwärts war willkommen.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen immer deutlicher abzeichnet, wurde aber nur ein Teil der eingesammelten Gelder tatsächlich für die Aufklärung der laut Trump gefälschten Wahl eingesetzt. Eigentlich hatte der republikanische Politiker erklärt, die Mittel sollten einem „Official Election Defense Fund“ zugutekommen. Dieser Fonds hat aber offenbar nie existiert, wie Angestellte der Wahlkampagne in Interviews einräumen.

Über Monate befragte der Untersuchungsausschuss hinter verschlossenen Türen Hunderte Zeugen – darunter Trumps Tochter Ivanka – und sichtete große Mengen an Dokumenten und Beweismaterial. Nun legt das Gremium in einer Serie von öffentlichen Anhörungen seine Erkenntnisse offen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Gary Coby, der frühere Digital Director des Trump-Wahlkampf-Teams, gab zu, es habe sich bei dem Fonds um eine „Marketing-Taktik“ gehandelt. Millionen von Dollar gingen etwa an ein mit dem ehemaligen Präsidenten verbundenes „Save America“-PAC. Ein solches Political Action Committee (PAC) bündelt Kleinspenden und verteilt sie dann weiter.

Spendengelder gingen auch an Trumps Hotels

Eine Million Dollar flossen an die Organisation „Conservative Partnership Institute“ von Trumps Chief of Staff Mark Randall Meadows. Eine weitere Million ging an den Thinktank „America First Policy Institute“, wo bevorzugt frühere Regierungsmitglieder von Trump untergekommen sind.

>>Lesen Sie hier: „Im Grunde ist doch nichts passiert!“ – Wie rechte Kreise in den USA den Sturm aufs Kapitol relativieren

Rund 205.000 Dollar der Spenden erhielten die Trump-Hotels. Fünf Millionen Dollar flossen an eine Eventagentur, die Trumps Kundgebung am 6. Januar 2021 kurz vor dem Sturm organisierte.

Für Ausschussmitglied Zoe Lofgren, Demokratin aus Kalifornien, zeigen die Untersuchungen, dass das Trump-Lager „aggressiv falsche Behauptungen zur Wahl“ eingesetzt habe, um Spenden einzusammeln. Trumps Narrativ der „großen Lüge“ bei der Wahl sei „auch eine große Abzocke“ gewesen.

Bereits eine Woche nach der Wahlniederlage hatte die Trump-Kampagne rund 150 Millionen Dollar an Spenden von Anhängern mit dem Versprechen eingesammelt, das Geld für die Aufdeckung und juristische Aufarbeitung ebendieser „großen Lüge“ einzusetzen. Der Slogan der gestohlenen Wahl war so eingängig und erfolgreich, dass am Ende zwischen dem verlorenen Wahltag und dem Sturm rund 250 Millionen Dollar zusammenkamen.

Der Republikaner verbreitete stehts die Behauptung, die Präsidentschaftswahl sei gefälscht gewesen. (Foto: AP) Trump-Kundgebung am 6. Januar 2021

Auch wenn der „Official Election Defense Fund“ anscheinend nur zu Marketing-Zwecken existierte, schien Trump fest an die Wahlfälschungen zu glauben. Selbst die engsten Mitarbeiter und Berater waren laut den Erkenntnissen aus den Anhörungen verwundert, wie der Ex-Präsident bis zuletzt an den unbelegten Behauptungen festhielt.

Zeugen, befragt per Video oder persönlich, zeichneten ein chaotisches Bild des Weißen Hauses, in dem sich ein zusehends isolierter und besessener Trump nach der Wahlniederlage verbarrikadierte. Dort gab es, wie es Mitglieder des Untersuchungsausschusses beschreiben, ein „Team Normal“ und ein „Team Trump“, das sich immer weiter von der Realität abgekoppelt habe.

>>Lesen Sie hier: Biden fürchtet weiteren Anschlag auf die Demokratie

Letzteres sei vom ehemaligen New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani und der Verschwörungstheoretikerin und Anwältin Sidney Powell angeführt worden. „Team Normal“ habe sich dagegen nicht durchsetzen können und kein Gehör mehr bei Trump gefunden.

Die Spendenaktion mag in erster Linie der Versuch eines besessenen Mannes gewesen sein, sich mit aller Gewalt an der Macht zu halten. Und doch durchbrach, nur 30 Minuten nachdem die letzten E-Mail-Aufrufe an seine Anhänger gingen, ein gewalttätiger Pro-Trump-Mob die Absperrungen des Kapitols.

Trump selbst zeigt sich bislang wenig einsichtig. In einem mehrseitigen Dokument wies er die Vorwürfe des Untersuchungsausschusses zurück und warf dem Ausschuss am Montagabend vor, die „Justiz zum Gespött“ zu machen und entlastende Zeugen ausgeschlossen zu haben.

In dem zwölfseitigen Schreiben, das auch etliche Fußnoten enthält, wiederholte Trump seine unbelegten Wahlbetrugsbehauptungen und Wahlsiegfantasien. Er warf den Demokraten und US-Präsident Biden vor, das Land zu zerstören. Ans Aufgeben scheint er nicht zu denken: „Die Demokraten (...) tun alles in ihrer Macht Stehende, um mich zu stoppen – aber wir können nicht aufgehalten werden.“

Mehr: „Das ist Krieg, Baby!“ – FBI verhaftet Gouverneurs-Kandidaten wegen Sturm aufs Kapitol.