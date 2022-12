Ex-US-Präsident Donald Trump kämpft nun vor allem gegen die Justiz

Eine Anklage auf US-Bundesebene gegen Donald Trump ist wahrscheinlicher geworden. Und viele Republikaner gehen immer mehr auf Distanz zum Ex-Präsidenten.

Frühe Umfragen deuten darauf hin, dass der 76-Jährige immer schlechtere Chancen hat, sich die Nominierung für die Präsidentschaftswahlen 2024 zu sichern. (Foto: dpa) Ehemaliger US-Präsident Donald Trump

Washington „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker“, erklärte Donald Trump in dieser Woche über sein soziales Netzwerk Truth Social. Der Ex-Präsident zeigt sich in gewohnt triumphaler Manier, auch wenn seine Probleme langsam bedrohlich werden. Am Montag sprach sich der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol für strafrechtliche Ermittlungen gegen Trump aus. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Gremium des US-Kongresses zu diesem Mittel greift.

Auch wenn die Entscheidung des Ausschusses nicht bindend ist, macht sie eine Bundesanklage gegen Trump wahrscheinlicher. Im November hatte Trump erklärt, für die Republikaner noch einmal als Kandidat für das Weiße Haus antreten zu wollen. Seine Niederlage von 2020 kann er nicht akzeptieren – und das hatte in der Vergangenheit dramatische Folgen.