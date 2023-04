Explosion Russland sieht Ukraine hinter Anschlag auf Blogger und zieht Verbindung zu Nawalny

Der Militärblogger Tatarski wurde am Sonntag durch eine Bombe in St. Petersburg getötet. Die festgenommene Verdächtige soll angeblich Verbindungen zum inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny haben.

Tatarskis richtiger Name lautet Maxim Fomin. (Foto: via REUTERS) Blogger Tatarski

Moskau In seinem Krieg gegen die Ukraine hat Russland die Führung in Kiew für die Ermordung des kremlnahen Militär-Bloggers Wladlen Tatarski in St. Petersburg verantwortlich gemacht. Von einem „Terroranschlag“ sprach am Montag Kremlsprecher Dmitri Peskow. Der 40 Jahre alte Tatarski, der mit bürgerlichen Namen Maxim Fomin hieß und von ukrainischen Medien als „kriegslüsterner Sadist“ bezeichnet wurde, kam am Sonntag bei einer Explosion in einem Café im Zentrum der Millionenstadt St. Petersburg ums Leben. Das Attentat löste breites Entsetzen im russischen Machtapparat aus.

Auch Moskaus Staatsmedien zeigten Videos der Überwachungskameras von der Explosion in dem Café. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, als der Sprengsatz in die Luft ging. Auf Videos waren zerstörte Tische und Stühle in dem Café und Blutspuren zu sehen. Bei der Detonation am helllichten Tag in der Heimatstadt von Kremlchef Wladimir Putin fielen auch Teile der Fassade auf den Bürgersteig und auf die Straße.