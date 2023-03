Export Chinas Außenhandel bricht ein – deutlich mehr Geschäfte mit Russland

Obwohl die strikten Covid-Beschränkungen Geschichte sind, exportierte China im Januar und Februar 6,8 Prozent weniger Waren als im Vorjahreszeitraum. Auch die Importe schrumpften.

Eine schwache Auslandsnachfrage dürfte Chinas Exportzahlen weiterhin belasten. (Foto: dpa) Containerhafen in Nanjing

Peking Trotz weggefallener Covid-Einschräkungen ist Chinas Außenhandel zu Jahresbeginn weiter eingebrochen. Wie die Zollverwaltung in Peking am Dienstag mitteilte, gingen die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in US-Dollar gerechnet um 6,8 Prozent zurück.

Das Minus bei den Ausfuhren fiel damit schwächer aus als erwartet. Doch sackten die Importe mit einem Minus von 10,2 Prozent noch stärker ab, als von Experten vorhergesagt.

Der Handel Chinas mit Russland, das wegen seines Angriffskrieges in der Ukraine mit westlichen Sanktionen überzogen wurde, legte dagegen stark um 25,9 Prozent zu. Die chinesischen Importe, darunter günstiges Öl und Gas, stiegen um 31,3 Prozent. Die Exporte nach Russland kletterten um 19,8 Prozent. Seit Beginn der Invasion vor einem Jahr gibt China dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Rückendeckung.