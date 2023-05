Italien leidet unter Überschwemmungen, die eine Folge der Dauerdürre sind. Für den Sommer droht Europa die nächste Hitzeperiode – mit milliardenschweren Folgen für die Wirtschaft.

Die Schäden in Norditalien dürften sich auf mehrere Milliarden Euro belaufen. (Foto: Bloomberg) Hochwasser in Lugo, Provinz von Ravenna

Paris, Madrid, Rom Menschen müssen in der Nacht auf ihre Hausdächer klettern. Autos werden wie Spielzeug durch die Gassen gespült. Die Wassermassen reißen Brücken, Bahngleise und Straßen in ihren Sog. Die Szenen, die sich Mitte der Woche in der Emilia-Romagna in Norditalien und in den ostitalienischen Marken abgespielt haben, wecken Erinnerungen an die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal vor knapp zwei Jahren.

Bislang sind mindestens 14 Menschen bei den Überschwemmungen und Erdrutschen in Norditalien gestorben, mehr als 36.000 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, schlafen in Notunterkünften. 23 Flüsse sind über die Ufer getreten, 42 Gemeinden überschwemmt, Hunderte Straßen gesperrt. In anderthalb Tagen ist zwischen Bologna und Rimini teilweise so viel Regen gefallen wie sonst in sechs Monaten.

