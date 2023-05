fehlende Transparenz Wahlbeobachter sehen keine demokratische Abstimmung in Türkei

Laut der Wahlbeobachtungsmission des Europarats habe es bei der Wahl an Transparenz gefehlt. Zudem soll Erdogan einen „ungerechtfertigten Vorteil“ gehabt haben.

In den Anfang Februar stark durch Erdbeben zerstörten Regionen habe es laut den Wahlbeobachtern eine niedrige Wahlbeteiligung gegeben. (Foto: dpa) Ein Wahlhelfer hält die Stimmzettel für die Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Istanbul Nach der Wahlnacht am Sonntag in der Türkei haben Wahlbeobachter Mängel an den Abläufen geäußert. Die Türkei erfülle die Prinzipien einer demokratischen Wahl nicht, sagte Frank Schwabe (SPD), Leiter der Wahlbeobachtungsmission des Europarats, am Montag in Ankara. Bei der Stimmauszählung habe es an Transparenz gefehlt, hieß es von der Delegation. Die Wahlbehörde solle klarstellen, wie genau sie Wahlergebnisse veröffentliche. Der Behörde wird unterstellt, unter dem Einfluss der Regierung zu stehen.

Schon vor der Wahl habe es keine gleichen Voraussetzungen gegeben. Die regierende AKP unter Recep Tayyip Erdogan habe „ungerechtfertigte Vorteile“ gehabt, etwa mit Blick auf die mediale Berichterstattung. Die türkische Regierung kontrolliert weite Teile der Medienlandschaft. Die Opposition habe teilweise unter massivem Druck gestanden.

Besorgniserregend sei zudem die niedrige Wahlbeteiligung in den Anfang Februar stark durch Erdbeben zerstörten Regionen. Es habe keine rechtlichen Hindernisse gegeben, aber eine große emotionale Belastung. Offizielle Daten zu der Wahlbeteiligung in den betroffenen Gebieten war vorerst nicht verfügbar. Mehr: Volle Wahllokale und Aufbruchstimmung in der Opposition