Feinstaub-Grenzwerte EU plant neue Abgasnormen – Euro 7, Euro 7+, Euro 7A und Euro 7G

Die Abgasnormen der EU sollen Europas Städte von Feinstaub befreien. Obwohl neue Autos ab 2035 gar keine Schadstoffe mehr ausstoßen sollen, plant die EU-Kommission einen Zwischenschritt.

Die EU-Kommission will den Schadstoffausstoß von PKW und Nutzfahrzeugen weiter senken. (Foto: dpa) Auspuff

Brüssel Eine neue Abgasnorm „Euro 7“ und mehrere Zusätze sollen dazu beitragen, in Europas Städten die Konzentration von Feinstaub zu senken. Das geht aus einem Entwurf für einen Gesetzesvorschlag hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Am 9. November will ihn die EU-Kommission veröffentlichen.

Demnach soll nicht nur eine neue, verschärfte Abgasklasse – genannt Euro 7 – geschaffen werden. Eine Neuerung dabei ist, dass auch die Lebensdauer der Batterien von Elektroautos geprüft werden soll. Autos und Nutzfahrzeuge mit minderwertigen Batterien würden demnach nicht das Label Euro 7 tragen dürfen.

Außerdem sind Zusatzklassen geplant:

Euro 7+ für Autos, die mindestens zehn Prozent weniger Schadstoffe ausstoßen, als die Euro-7-Norm vorgibt, oder deren Batterie-Lebensdauer mindestens zehn Prozent besser ist als vorgegeben.

Euro 7A für Autos, deren Abgasreinigungssystem sich anpassen lässt, sodass in Umweltzonen der Ausstoß weiter gesenkt werden kann.

Euro 7G für Hybridautos mit Standortbestimmung, die in Umweltzonen automatisch in den elektrischen Null-Emissions-Modus umschalten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen