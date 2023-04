Fernost Chinas Militär übt am letzten Manövertag Blockade Taiwans – US-Zerstörer in strittigem Seegebiet

Die chinesische Marine setzt unter anderem einen Flugzeugträger und fast 60 Kampfflugzeuge ein. Taiwans Präsidentin ist erst kürzlich aus den USA zurückgekehrt.

Peking/Taipeh China hat bei seinem Militärmanöver um Taiwan die Blockade der als eigenes Territorium beanspruchten Insel durch Schiffe und Flugzeuge geübt. Am dritten und laut Plan letzten Tag der Übung seien mehrere Kampfflugzeuge in der Straße von Taiwan im Einsatz gewesen, berichteten staatliche chinesische Medien am Montag.

Auch nordwestlich und südwestlich sowie in den Gewässern östlich von Taiwan habe es Militärübungen gegeben. Der Flugzeugträger „Shandong“ sei ebenfalls beteiligt gewesen, teilte das chinesische Militär mit. Nach Angaben der Regierung in Tokio hat sich die „Shandong“ in Gewässern vor den Okinawa-Inseln im Süden Japans aufgehalten. Auf Okinawa, der größten dieser Inseln, liegt ein wichtiger Stützpunkt der US-Luftwaffe.

Das chinesische Staatsfernsehen berichtete, Flugzeuge und Kriegsschiffe hätten Übungen abgehalten, bei denen es um eine umfassende Abriegelung Taiwans aus mehreren Richtungen gegangen sei. Es seien Angriffe simuliert worden.

Bereits am Sonntag hatte das Militär Präzisionsangriffe auf wichtige Ziele auf Taiwan selbst sowie in den umliegenden Gewässern simuliert.

Das taiwanische Verteidigungsministerium teilte mit, bis zum Montagmorgen seien insgesamt 59 Kampfflugzeuge und elf Schiffe rings um Taiwan gesichtet worden. 39 Kampfflugzeuge hätten die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert und seien in die Luftverteidigungszonen Taiwans eingedrungen. Die Mittellinie des vielbefahrenen Schifffahrtsweges gilt als nicht offizielle Grenze zwischen China und Taiwan.

Das japanische Verteidigungsministerium erklärte, von der „Shandong“ aus seien Kampfflugzeuge und Hubschrauber zwischen Freitag und Sonntag 120 Mal gestartet und wieder gelandet. Der Flugzeugträger sei zusammen mit drei weiteren Kriegsschiffen und einem Hilfsschiff bis auf 230 Kilometer an die Insel Miyako herangekommen, die zur Präfektur Okinawa gehört.

Japan verfolge das chinesische Manöver rings um Taiwan mit großem Interesse, sagte ein Regierungssprecher. Auch die USA haben erklärt, sie beobachteten das Manöver sehr genau.

China hat in den vergangenen drei Jahren seinen militärischen Druck auf das demokratisch regierte und industriell weit entwickelte Taiwan verstärkt. Die Volksrepublik hat nie auf eine Anwendung von Gewalt verzichtet, um Taiwan unter ihre Kontrolle zu bringen. Das auf drei Tage angesetzte Manöver hatte am Samstag begonnen - einen Tag nach der Rückkehr von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einer USA-Reise. Es findet inmitten der Spannungen zwischen China und Taiwan sowie dessen Unterstützer USA statt.

Tsais USA-Reise, auf der sie den Präsidenten des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy traf, hat die Regierung in Peking erzürnt. Zudem empfing Tsai am Samstag in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans, eine Delegation von US-Abgeordneten.

Der Status des demokratisch regierten Taiwans, das allerdings nur von wenigen und vor allem kleinen Ländern als unabhängig anerkannt wird, ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den USA und China. Die USA unterhalten wie viele andere Staaten mit Rücksicht auf die Volksrepublik China keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, sie haben diese 1979 zugunsten Chinas abgebrochen. Die USA unterstützen das Land jedoch mit militärischer Ausrüstung und sind dessen wichtigster Lieferant von Rüstungsgütern.

US-Zerstörer „USS Milius“ kreuzt vor Spratly-Inseln

In den zunehmenden Spannungen absolvierte der amerikanische Lenkwaffen-Zerstörer „USS Milius“ am Montag einen Einsatz nahe dem Mischief-Atoll der Spratly-Inseln. Wie die 7. US-Flotte mitteilte, sei das US-Kriegsschiff damit für die Freiheit der Navigation in dem von China und anderen Staaten beanspruchten Meeresgebiet eingetreten. Anschließend habe die „USS Milius“ das Gebiet wieder verlassen.

Das Riff sei im natürlichen Zustand von Wasser überspült und erlaube daher nach der Seerechtskonvention keine Territorialansprüche, hieß es in der Mitteilung. Chinas Landgewinnung sowie die errichteten Anlagen änderten daran nichts. „Unrechtmäßige und weitreichende Ansprüche im Südchinesischen Meer stellen eine ernste Gefahr für die Freiheit der Meere dar, einschließlich der Freiheit der Navigation und des Überfluges, des freien Handels und ungehinderter Geschäfte.“

China beansprucht fast das gesamte Südchinesische Meer für sich und hat künstliche Inseln aufgeschüttet, um seine Ansprüche zu untermauern. Dies betrifft auch strategisch wichtige und ressourcenreiche Gebiete, die Länder wie Indonesien, Malaysia und die Philippinen für sich reklamieren. Die USA und Chinas Nachbarn werfen Peking eine zunehmende Militarisierung der Region vor. Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag wies die chinesischen Gebietsansprüche 2016 zurück. China ignoriert das Urteil allerdings.

