Fernost Taiwan – Verletzung von Luftraum durch chinesische Kampfflieger

China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz. In der vergangenen Woche hatte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan besucht.

Zum wiederholten Mal hat China laut taiwanesischen Angaben den Luftraum verletzt. (Foto: AP) Chinesische Flugzeuge über dem Meer.

Taipeh Die chinesische Luftwaffe hat nach Angaben Taiwans erneut die Luftverteidigungszone verletzt. 13 Kampfflugzeuge hätten am Samstag den Median der Taiwanstraße zwischen der Insel und dem chinesischen Festland überflogen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Mitte der Meerenge gilt als inoffizielle Grenze zwischen Taiwan und China.

Zuvor hatte das Außenministerium in Taiwan den USA ausdrücklich für konkrete Maßnahmen zum Erhalt von Sicherheit und Frieden in der Taiwanstraße gedankt. Chinas unprovozierte militärische und wirtschaftliche Einschüchterung habe den Zusammenhalt im weltweiten Lager der Demokratien gestärkt.

Die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte vergangene Woche Taiwan besucht. China sieht in dem Besuch eine Provokation und Verletzung der eigenen Souveränität und startete nach ihrer Abreise Manöver in unmittelbarer Nähe der Insel Manöver in einem bislang nie dagewesenem Ausmaß. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht allen Ländern, die Kontakte mit der demokratisch regierten Insel pflegen oder aufbauen, mit Konsequenzen.

