Filmbranche Streamingdienste werben mit Spitzengehältern um KI-Spezialisten

Während Schauspieler und Autoren für ihre Zukunft streiken, stellen die Medienkonzerne immer mehr KI-Fachleute ein. Das facht den Streit in Hollywood weiter an.

Die Autorinnen und Schauspieler sorgen sich um ihre Zukunft, weil ihre Arbeit durch KI-Anwendungen ersetzt werden könnte. (Foto: AP) Streik der Medienschaffenden in Kalifornien

San Francisco Der anhaltende Hollywood-Streik der Medienschaffenden kam offenbar keine Minute zu früh. Denn die großen Medienkonzerne rüsten ihre Abteilungen für Künstliche Intelligenz (KI) derzeit mit immer mehr Macht und Personal aus.

KI-Spezialisten können enorm hohe Gehälter dafür bekommen, dass sie massenhaft traditionelle Jobs eliminieren – so die Furcht der übrigen Filmbranche. Darsteller und Autorinnen streiken derweil dafür, dass ihre Arbeit in einer KI-Filmwelt in Zukunft noch eine Rolle spielt.

Die spektakulärste Offerte mit bis zu 900.000 Dollar Jahresgehalt kommt von Netflix, wo ein Spezialist für den Aufbau einer KI-Plattform gesucht wird, auf der später verschiedene Anwendungen des Konzerns aufbauen sollen. Mit ihr würden Erfolgschancen von digitalen Inhalten untersucht und neue Inhalte vorschlagen werden, heißt es in der Stellenausschreibung. Im Netflix-Jobangebot hieß es zunächst auch, es würde „great content“, toller Inhalt, erstellt. Das wurde später rausgestrichen.