Finanzen Russischstämmiger Milliardär ist Großbritanniens größter Steuerzahler

Alexander Gerko zahlte einem Bericht zufolge fast 500 Millionen Pfund an Steuern. Der Milliardär hatte seine Karriere als Aktienhändler bei der Deutschen Bank begonnen.

Alexander Gerko gründete 2015 sein eigenes Handelsunternehmen XTX Markets. (Foto: AP) Blick auf den Londoner Finanzdistrikt

Berlin Ein aus Russland stammender Geschäftsmann hat im vergangenen Jahr die meisten Steuern in Großbritannien gezahlt – fast ein Jahr nach Verhängung harter Sanktionen gegen Russland und zahlreichen Beschlagnahmungen von Vermögenswerten russischer Oligarchen.

Der Gründer des in London ansässigen Handelsunternehmens XTX Markets, der Milliardär Alexander Gerko, 43, zahlte 2022 an den britischen Fiskus 487 Millionen Pfund (602,8 Millionen Dollar) an Steuern, das sind 1,3 Millionen Pfund pro Tag. Das geht aus der von der „Sunday Times“ veröffentlichten „Tax List 2023“ hervor.

Denise Coates (460,2 Millionen Pfund), die Gründerin des internationalen Buchmachers Bet365, und ihre Familie rangieren demnach auf dem zweiten Platz der Liste. Stephen Rubin (392,3 Millionen Pfund), Miteigentümer und Chef der auf Sportartikel spezialisierten Pentland Group, auf Platz drei.