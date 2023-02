Finanzministertreffen Neues Hilfspaket für Ukraine geplant – G7-Staaten mit ungewöhnlichem Schritt

Die Finanzminister der westlichen Industriestaaten beraten mit dem IWF, wer wie viel beisteuern könnte. Trotz neuer Zusagen für die Ukraine klafft immer noch eine Milliardenlücke.

Der Bundesfinanzminister sieht bei der finanziellen Unterstützung der Ukraine jetzt andere Staaten an der Reihe. (Foto: IMAGO/photothek) Christian Lindner in Bangalore

Bangalore Die Finanzminister der westlichen Industriestaaten (G7) wollen die Ukraine mit weiteren Finanzhilfen stützen. Bei einem Treffen im südindischen Bangalore diskutierten sie am Donnerstag über den Finanzbedarf des vom Krieg zerstörten Landes und darüber, wie dieser gedeckt werden kann.

„Wir brauchen zusätzliche Unterstützung für die Ukraine“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Es gehe darum, dass das vom Krieg gebeutelte Land seine „reguläre Staatstätigkeit“ aufrechterhalten könne.

In einem Kommuniqué betonten die G7-Staaten ihre Bereitschaft zu weiteren Hilfen für die Ukraine. „Wir bekräftigen unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine und sind uns einig in der Verurteilung des russischen Angriffskriegs“, heißt es in der Erklärung. Es gebe bereits Hilfszusagen für das laufende Jahr von rund 39 Milliarden Dollar.

Allerdings soll der Finanzbedarf des Landes mittlerweile eher bei über 40 Milliarden Dollar liegen, wie es in Regierungskreisen hieß. Es sei ein „leicht höherer“ Bedarf denkbar, sagte Lindner.