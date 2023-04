Bundesfinanzminister Lindner weist die Reformideen der EU-Kommission zurück – und macht eigene Vorschläge. Die dürften im Süden Europas wenig Gefallen finden.

Europäisches Parlament in Brüssel: Für die EU-Verschuldungsregelung soll eine neue Vereinbarung getroffen werden. (Foto: imago images/Michael Kneffel) EU und Bundesfinanzministerium streiten um Schuldenregeln

Berlin Die Debatte um eine Reform der EU-Schuldenregeln geht in die heiße Phase. Während die EU-Kommission ihre Vorschläge schnell in einen Gesetzentwurf gießen will, bremst Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Aus seiner Sicht sind die Reformvorschläge Brüssels eine starke Aufweichung der bisherigen Schuldenregeln.

Nun hat Lindner in einem sogenannten „Non Paper“ der EU-Kommission die Position der Bundesregierung übermittelt. In dem dreiseitigen Papier zieht Lindner rote Linien und bringt eigene Reformvorschläge in die Debatte ein – die in Teilen Europas wohl auf wenig Begeisterung treffen dürften.

Eine Reform der EU-Regeln ist nötig geworden, weil die Schuldenstände vieler EU-Staaten durch die vielen Krisen der vergangenen Jahre inzwischen weit über das eigentlich erlaubte Maß gestiegen sind. Würden die bestehenden Regeln weiter angewendet, müssten einige Länder einen solch brutalen Sparkurs fahren, den selbst Anhänger einer sparsamen Finanzpolitik für falsch halten.

