Der IWF legt ein Konzept zur Reform der Euro-Schuldenregeln vor – und das dürfte für Furore sorgen: Die Washingtoner Experten plädieren für neue Gemeinschaftsschulden.

Brüssel Angesichts der Energiekrise, hoher Staatsschulden und der Bedrohung der europäischen Sicherheit fordert der Internationale Währungsfonds (IWF) einen neuen, aus gemeinsamen Anleihen gespeisten Fonds der Europäischen Union. Ein solcher Fonds würde die „Widerstandskraft verbessern und längerfristige Herausforderungen angehen, vor deren die EU steht“, schreibt der IWF in einer 49-seitigen Analyse. Gemeint sind vor allem der Klimawandel und die Energieversorgung.

Die Washingtoner Finanzinstitution schaltet sich mit ihrem Vorschlag in die Debatte um die Überarbeitung der Schuldenregeln für den Euro-Raum ein. Die sogenannten Maastricht-Kriterien sollen die zulässige Staatsverschuldung auf 60 Prozent und das Haushaltsdefizit auf drei Prozent der nationalen Wirtschaftskraft begrenzen.

Aber sie konnten nicht verhindern, dass die durchschnittliche Schuldenlast in der Euro-Zone auf etwa 100 Prozent gestiegen ist, Italien um die Tragfähigkeit seiner Schulden bangen muss und Griechenland in der Euro-Krise nur mit Hilfen in Milliardenhöhe vor der Staatspleite bewahrt werden konnte.

