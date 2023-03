Finanzregulierung Yellen und Biden fordern schärfere Auflagen – und provozieren Streit mit der Bankenlobby

Der US-Präsident und die Finanzministerin wollen die Lockerungen von Donald Trump wieder zurücknehmen. Auch die Kryptobranche und Schattenbanken sollen stärker reguliert werden.

Der US-Präsident reagiert auf den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. (Foto: AP) Joe Biden

Denver US-Präsident Joe Biden will angesichts der Bankenturbulenzen in den USA wieder schärfere Auflagen für Geldhäuser und damit eine Rücknahme von Erleichterungen seines Vorgängers Donald Trump. Biden fordere daher die Bankaufsichtsbehörden unter anderem auf, die Liquiditätsanforderungen für kleinere Banken zu erhöhen, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit.

Der Fokus soll auf mittelgroße Banken mit einer Bilanzsumme von 100 bis 250 Milliarden Dollar liegen. Diese Institute sollen sich auch wieder jährlichen Stresstests unterziehen müssen. Auch sollen die Regulierer künftig die Zinsrisiken der Banken genauer überprüfen.

So will Biden sicherstellen, dass die Banken über genügend Kapital verfügten, um potenzielle Verluste zu verkraften. Außerdem sollten die Geldhäuser umfassende Abwicklungspläne vorlegen. Diese sollen zeigen, dass die Banken im Falle einer Abwicklung nicht das Bankensystem als Ganzes gefährden würden.