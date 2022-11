Fiskalpolitik EU-Kommission rügt deutsche Haushaltspolitik: Zu hohe und zu ungezielte Ausgaben

Treiben die Energie-Entlastungspakete die Inflation nach oben? Die Brüsseler Behörde warnt vor einer expansiven Fiskalpolitik – und gibt auch Berlin noch Hausaufgaben auf.

EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni sagte am Dienstag in Straßburg, die nationalen Haushaltsentwürfe böten ein „gemischtes Bild“. (Foto: Reuters) Paolo Gentiloni

Brüssel Die Europäische Kommission hat die Haushaltspläne der Euro-Länder für 2023 bewertet – und sieht noch einigen Nachbesserungsbedarf. Insbesondere ruft sie die Regierungen dazu auf, die Energiehilfen stärker auf bedürftige Haushalte und Unternehmen auszurichten.

Deutschland zählt laut der Behörde zu den zehn Ländern, die 2023 eine expansive Fiskalpolitik haben und damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhöhen. Die anderen sind Portugal, Belgien, Österreich, die Niederlande, Luxemburg, Litauen, Lettland, Slowenien und die Slowakei.

Die deutsche Ausgabenfreude manifestiert sich unter anderem im „Doppel-Wumms“, wie Bundeskanzler Olaf Scholz das jüngste Entlastungspaket genannt hat. Das Paket sieht Energiehilfen von bis zu 200 Milliarden Euro bis zum Jahr 2024 vor.

EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni sagte am Dienstag in Straßburg, die nationalen Haushaltsentwürfe böten ein „gemischtes Bild“. Es sei gut, dass alle Regierungen der Euro-Zone in den grünen Umbau der Wirtschaft und die Energiesicherheit investierten. Aber die meisten Energiepakete verfehlten die Vorgabe, zielgerichtet zu sein.

